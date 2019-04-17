TPF tarafından düzenlenen, gıda perakende sektörünün en büyük konferans ve fuar organizasyonu Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) etkinliği, Haliç Kongre Merkezi'nde başladı.

Bu yıl "değer" temasıyla 11'incisi düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Altunbilek, yerel zincirler olarak, naylon poşet kullanımının önüne geçmek için iki yıl boyunca önemli kampanyalar yürüttüklerini anımsatarak, 2019 itibarıyla bu çalışmalarımızın karşılığını aldıklarını ve çevreci bir dönemin başladığını bildirdi.

Altunbilek, ücretli fiyat uygulamasının ardından, daha önce yılda kişi başı 440 olan plastik poşet kullanım sayısının, 4 ayda önemli ölçüde azalarak senelik bazda 70'e kadar indiğini söyledi.

Bu yıl YZB'nin "değer" temasıyla düzenlendiğini dile getiren Altunbilek, Türkiye'nin perakendecilik kavramıyla sanayinin hızlandığı dönemde karşılaştığını, Ankara'da başlayan şubeleşmenin İstanbul'da devam ettiğini, bugün Edirne'den Ardahan'a 32 bini aşkın noktasının bulunduğunu anlattı.

Altunbilek, şehirleşme, göç, nüfus artışı gibi konulardan bahsederek, bu gelişmelerin sürdürülebilir kalkınma, tarım, iklim değişikliği, gıda üretimi, gıdaya erişim, gıda israfı, gıda fiyatları gibi konuları kendileri için çok önemli kıldığını, bunları ele almak için YZB gibi bir platforma sahip olduklarını bildirdi.

Etkinliğin iki gün süreceğini anımsatan Altunbilek, bu süre boyunca Türkiye ekonomisine, istihdamına, tüketicilerine, tedarikçilerine, üretime emek verenlerle, bulundukları şehirlere değer katanlarla bir arada olacaklarını söyledi.



"BİZ DE TANZİM MEYVE-SEBZE SATIŞI İSTİYORUZ"

TPF Başkanı Altunbilek, son dönemde yaşanan ekonomik durumlar nedeniyle sektörün zaman zaman vatandaşlarla karşı karşıya kalmak zorunda bırakıldığını belirterek, maliyetlerin her geçen gün arttığı, operasyonel karlılıkların düştüğü büyük bir rekabet girdabında kürek çektiklerini aktardı.

Yaşanan tüm ağır rekabet koşullarına rağmen ülkeye değer yaratmak için vatandaşların alım gücünü odaklarına alarak çalıştıklarını dile getiren Altunbilek, kazançlarını yine aynı bölgede yatırıma dönüştürdüklerini bildirdi. Altunbilek, her yıl yüzde 15 civarında artan maliyeti bir şekilde sineye çektiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak köylere kadar açılan indirim mağazaları yerel zincirlere büyük zarar vermeye devam ediyor. diğer zincirleri bilemeyiz ama et ve kıymadan sonra yereller olarak sebze-meyve konusunda da yine tabiri yerindeyse üvey evlat olarak konumlandırıldık. Son dönemde sebze meyve satışları için alınan önlemler maalesef yerel zincirlere zarar verdi. Biz isterdik ki, geçirdiğimiz zor günlerde uygun şartların sağlandığı bir ortamda halkımızın meyve-sebze tedarik kanalı yine biz olalım ya da tanzim satış koşulları sadece 5 zincir marketin 16 bin şubesine sunulmasın. Zira bizim 4 bin üyemiz mevcut. bize üye olmayan 4 bin zincir daha var. Rekabet açısından bu durum bizlere zarar veriyor."

"BİZİM FİYAT ARTIRMA GİBİ LÜKSÜMÜZ YOK"

Altunbilek, "Bir kez daha altını çizmek isterim ki, bizim fiyat artırmak gibi bir lüksümüz yok. Bu ekonomik ortamda fahiş, haksız, rakiplerinden fazla zam yapan bir üretici ya da satıcının cezasını, herkesten ve her şeyden önce tüketiciler ve piyasa verir." diye konuştu.

Bu doğrultuda hükümetten üzerinde çalışılan başta perakende yasası ve hal yasasını ivedilikle tamamlamasını rica ettiklerini dile getiren Altunbilek, şu 4 konuda destek beklediklerini söyledi:

"Destek isteğimizin başında market açılışları geliyor. Yan yana marketler açılmaz ve market sayılarına düzenleme getirilip indirim mağazaları konusunda önlem alınırsa, rekabette avantaj kazanacağız ki bu konuya uzun zamandır dikkat çekmeye çalışıyoruz. İkinci düzenleme isteğimiz çalışma saatleri hakkında. Çalışma saatlerine yapılacak düzenleme ile bizler ertesi güne daha iyi hazırlanacağız. Biz mesaimizi bitirip marketlerimizi kapatınca, küçük esnaf daha rahat nefes alacak.

Üçüncü destek talebimiz haftanın bir gününün tatil olması. Bu düzenleme küçük işletmelere avantaj sağlayacak. Çalışanlarımızın hayat kalitesi yükselecek. Çalışanlarımız yaptıkları işi bir meslek olarak görebilecekken, tüketicilerimize sunduğumuz hizmet kalitesi de şüphesiz artacak."

Altunbilek, dördüncü taleplerinin ise, "vergi indirimi" olduğunu kaydederek, yerel zincir marketlerde manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin vatandaşa yaracağını vurguladı.

Sağlanacak indirimle sepetlerin daha ucuza dolacağını aktaran Altunbilek, bu ürünlerin tüketicilerin en çok ihtiyaç duyduğu, geri dönüşün en hızlı alınacağı ürünler olduğunu söyledi.

Altunbilek, "Hükümetimizin bu dört başlık altında sağlayacağı değerli destek, yapılacak düzenlemeler, tüm perakende ticaretini kapsayacağı için sektördeki binlerce yerli yatırımcıya nefes aldıracak.

bizim büyümemiz, Türkiye'nin büyümesi demek. tüketici harcamalarının devam ettiği, ekonomiye olan güvenin sürdüğü bir ortam demek. tüm bunların yanı sıra istihdama ve ülke ekonomisine katkımızın artması demek." ifadelerini kullandı.

"SEKTÖRÜN GELECEK HEDEFLERİ MASAYA YATIRILACAK"

Bu yıl "değer" temasıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve yarın sona erecek olan organizasyonda, iki gün boyunca sektöre değer katan 26 isim katılımcılarla buluşacak. 300 markanın yeni ürün, çözüm ve hizmetlerini tanıtacağı YZB'de sektörün gelecek hedefleri belirlenecek.

Üreticiden tedarikçiye, perakendecilerden sektöre hizmet sunan firmalara kadar binlerce paydaşı aynı çatı altında buluşturacak organizasyonun ilk gününde, yeryüzünde yaşayan 7,2 milyar insanı, doğayı ve doğadaki canlıları olumsuz etkileyen çevre ile geri dönüşüm konuları masaya yatırılacak.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli moderatörlüğünde, Unilever Ambalaj Geliştirme Ar-Ge Müdürü Atahan Özgünay ve Hakmar Grup Yönetim Kurulu Üyesi İsa Albayrak’ın katılımı ile gerçekleşecek "Doğa ve İnsanlık İçin Yeni Bir Başlangıç Yapmak Mümkün mü?" oturumunda plastiğin çevremize, doğadaki hayvanlara ve besin sistemiyle birlikte insanlığa zararları örnekleriyle aktarılacak.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Alkin ile Coca-Cola İçecek Kurumsal İlişkiler Direktörü Servet Yıldırım, Yerel Zincirler Buluşuyor sahnesinde bir araya gelerek küresel iş dünyasının tehlikeli sularında iş insanlarının nelere karşı tetikte olması gerektiğini, bekleyen fırsatları ekonomi tarihinden örneklerle anlatacak.

Organizasyonun ilk günü "Dalgalı Denizde Gemi Yüzdürme Sanatı" oturumunda bir araya gelecek iki deneyimli isim, küresel ekonominin gidişatını ve beklentileri inceleyip, 2019 yılı öngörülerini katılımcılarla paylaşacak.