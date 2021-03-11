Hareketin güzergahını ya da hangi şekillerde gerçekleşmiş olabileceğini söylemek zor olsa da biliyoruz ki bu malzemelerden biri Kapadokya'dan, diğeri Trans Kafkasya'dan olmak üzere farklı bölgelerden Trabzon'a gelmiş. Paleolitik dediğimiz ya da günümüzden 13 bin yıl önce bu bölgede bir insan faaliyeti, insan hareketliliği söz konusuymuş. Biz, 'Koskarlı Mağarası'ndan elde ettiğimiz taş aletlerle, bölgede hiç kimsenin olmaması gibi bir önyargıyı da kırmış olduk" diye konuştu.