Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona Slovenya'nın Kranj Kasabası'nda hazırlanan Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken, Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer açıklamalarda bulundu. İsmi Trabzonspor ile anılan defans oyuncusu Bakary Kone ve eski Galatasaraylı Nordin Amrabat hakkında konuşan Sümer, "İki futbolcuyla da ilgilenmiyoruz. Amrabat basının yakıştırması. Kone'ye de ilgimiz yok iki futbolcu da transfer listemizde bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİĞİMİZ DEFANS HATTI"

Özkan Sümer şöyle devam etti: "Bu hafta en az bir defans oyuncusunu takıma katmak istiyorduk ancak son dakika gelişmeleri nedeniyle transferi sonlandıramadık. Öncelikle bir defans oyuncusunu takıma katmak istiyoruz. Sonrasında da bir stoper daha alacağız. Önceliğimiz defans hattı. İlerleyen zamanda da bir kanat oyuncusu transfer edeceğiz. Transfer sayısı artabilir ancak önceliğimiz bu şekilde."