Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, bordomavili kulüple olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Manuel da Costa takım arkadaşlarıyla vedalaştı.
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordomavili takımla olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Manuel da Costa antrenman öncesinde sahaya gelerek arkadaşlarıyla vedalaştı.
Bordomavililer yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.