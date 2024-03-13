İzmir'de silahlı saldırı: 17 yaşındaki genç öldü

İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi 299. Sokak'ta 17 yaşındaki Yusuf Demir'e, plakası henüz öğrenilemeyen araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ Başına kurşun isabet eden Demir, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.