İzmir'de silahlı saldırı: 17 yaşındaki genç öldü

İzmir'de 17 yaşındaki genç, silahlı saldırıda öldü
İzmir Buca'da bir araçtan açılan ateşle başından vurulan 17 yaşındaki genç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri, olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı
İzmir'in Buca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Barış Mahallesi 299. Sokak'ta 17 yaşındaki Yusuf Demir'e, plakası henüz öğrenilemeyen araçtaki kişi ya da kişilerce ateş açıldı.
KURŞUN BAŞINA İSABET ETTİ
Başına kurşun isabet eden Demir, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ
İlk müdahalenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA'nın haberine göre; Demir'in cenazesi, incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
3 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Polis ekipleri, olayın ardından yaptıkları çalışma sonucu şüpheliler H.T, Ö.T. ve H.B.T'yi yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.