Beşiktaş'ta çözüm arayışı: Santos ve kadro dışı...

Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Gaziantep FK'ya deplasmanda 2-0 mağlup olan Beşiktaş'ta moraller bozuk.

Erkenden geriye düştüğü maçta hücumda varlık gösteremeyen Siyah-beyazlılarda sahadan bir kez daha gol bulamadan mağlup ayrıldı.

Sergilenen kötü futbol, teknik direktör Fernando Santos'u da hedef tahtasına yerleştirdi. Portekizli hoca, oynattığı futbol ve oyuna hamleleri ile büyük eleştiri alırken gözler de Siyah-beyazlı yönetime çevrildi.

Yarın haftalık olağan toplantısını yapacak olan Siyah-beyazlılarda sezonun bu noktasında, Türkiye Kupası hedefi de devam ederken Santos'la ayrılık gündemde bulunmuyor. Ancak alınan kötü sonuçlar ve sergilenen kötü futbol için Santos'la da durum değerlendirmesi yapılacak ve çözüm yolları aranacak.