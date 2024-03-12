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        Trabzon'da "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" konulu panel düzenlendi

        Trabzon'da, "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" konulu panel organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:59 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:28
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        Trabzon'da "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" konulu panel düzenlendi
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        Trabzon'da, "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif" konulu panel organize edildi.

        Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelin açılış bölümünde, manevi ve milli yönleri olan İstiklal Marşı'nın her bir cümlesinin çok önemli olduğunu söyledi.

        Kurtuluş Savaşı'nın bağımsızlığına düşkün milletlere örnek olduğunu belirten Aşıkkutlu, "İstiklal Marşımızın sözlerine baktığımızda da bağımsızlığı, özgürlüğü, çalışmayı, ümidi, başarıyı motive eden yapısıyla örnek alınabilecek bir metin olduğunu görüyoruz." dedi.

        Aşıkkutlu, İstiklal Marşı'nın sadece yazıldığı döneme has olmadığını vurgulayarak, "O gün olduğu kadar bugün de sıcaklığını koruyan bir anlam dünyasına sahiptir. Bugün dünyaya baktığımızda, o olayın öncesine baktığımızda istiklal mücadelemizin şartları ile önemli ölçüde örtüştüğünü görürüz. Bugün halen o mana zenginliği ile bizlere ışık tutmakta ve yeryüzünün herhangi bir yerinde mahrumiyet ve mağduriyet altında bulunan istiklalini kaybetmiş milletlere örnek olabilecek anlam zenginliğine sahiptir." diye konuştu.

        Prof. Dr. Bilal Kırımlı'nın yönettiği panelde, Prof. Dr. Suat Ungan "Batı Emperyalizmi Karşısında Mehmet Akif" ve Prof. Dr. Muhammet Muhsin Kalkışım ise "Mehmet Akif ve İdeal Gençlik" başlıklı sunum yaptı.

        Vali Aziz Yıldırım, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, Akçaabat Kaymakamı Yusuf Cankatar, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı panel, konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ile sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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