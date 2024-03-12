Trabzon'da otobüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Trabzon'un Of ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Trabzon'un Of ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
İlçenin İrfanlı Mahallesi Çaykara yolu dönüş noktasında Mustafa İnan'ın kullandığı 34 GYB 968 plakalı otomobil, yol kenarında beklemede olan Nusret Ağaoğlu yönetimindeki 61 AU 683 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı.
Olay yerine 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İnan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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