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        Trabzon'da otobüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Trabzon'un Of ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:31 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:01
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        Trabzon'da otobüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Trabzon'un Of ilçesinde yolcu otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        İlçenin İrfanlı Mahallesi Çaykara yolu dönüş noktasında Mustafa İnan'ın kullandığı 34 GYB 968 plakalı otomobil, yol kenarında beklemede olan Nusret Ağaoğlu yönetimindeki 61 AU 683 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı.

        Olay yerine 112 Acil Sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü İnan, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Of Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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