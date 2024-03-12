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        Haberler Gündem Firari Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!

        Adalet Bakanlığı, ölümlü kaza sonrası önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu için iade talepnamesi hazırladığını açıkladı

        Giriş: 12.03.2024 - 12:06 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:37
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        Firari anne ve oğlu için iade talepnamesi!
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        Kullandığı lüks araçla 5 kişiye çarpan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan 17 yaşındaki sürücü ve annesi Eylem Tok'un Mısır'ın ardından ABD'ye kaçtığı belirlenmişti.

        Yaşanan gelişmelerin ardından Adalet Bakanlığı da şüphelilerin Türkiye'ye iade edilmeleri için harekete geçmişti.

        İADE SÜRECİ İŞLİYOR

        Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; konuyla ilgili, 7 Mart Perşembe günü ABD müsteşar yardımcısı ile toplantı yapıldı. Ertesi gün ise Türkiye, talep edilen dosyaları iletti. Tutuklanması amacıyla yapılan geçici talebin ardından; iade talepnamesinin yazımına başlandı.

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        Toplumda oluşan hassasiyet ve sürecin bir an önce tamamlanması için 60 günlük yasal sürenin beklenmeyeceği; belgenin en geç 1 hafta- 10 gün içinde ABD Adalet Bakanlığına iletileceği öğrenildi. Kazayı yapan 17 yaşındaki sürücünün ABD vatandaşı olması sebebiyle anne ve oğlu için 2 ayrı süreç işleyecek. Annenin iade dosyasının genişletileceği belirtiliyor. 'Gasp ve delilleri yok etme' suçlamaları da iade talepnamesine eklenecek. Kazanın üzerinden 3 saat gibi kısa bir süre geçmişken, annenin oğlunu yurt dışına kaçırmış olması da şüpheli bulunuyor.

        ANNE TOK'A YARDIM EDEN KAMU GÖREVLİLERİNİN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

        Edinilen bilgiye göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Tok'a yardım eden kamu görevlilerinin olup olmadığının araştırılması konusunda da talimat verdi. Tüm kameraların incelenmesini, annenin kaza öncesi ve sonrasında kimlerle bağlantı kurduğunu aydınlatılmasını talep etti.

        ABD VATANDAŞI OLMASI İADESİNE ENGEL Mİ?

        Kazayı yapan sürücünün ABD vatandaşı olması iadesine engel mi? Söz konusu kazanın, 'adi suç' kapsamında değerlendirilmesi gerekçesiyle, Türkiye'ye iadesinin gerçekleşeceği düşünülüyor.

        BENZER SUÇLULARIN İADESİ GERÇEKLEŞMİŞTİ

        Bakanlık kaynakları; geçmişte İngiltere ve ABD gibi ülkelerden benzer suçluların iadesinin gerçekleştiğini, ABD'nin ise işlenen suçun niteliğine göre iadede zorluk çıkarmayacağını belirtiliyor.

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