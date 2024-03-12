Kullandığı lüks araçla 5 kişiye çarpan ve 1 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan 17 yaşındaki sürücü ve annesi Eylem Tok'un Mısır'ın ardından ABD'ye kaçtığı belirlenmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Adalet Bakanlığı da şüphelilerin Türkiye'ye iade edilmeleri için harekete geçmişti.

İADE SÜRECİ İŞLİYOR

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; konuyla ilgili, 7 Mart Perşembe günü ABD müsteşar yardımcısı ile toplantı yapıldı. Ertesi gün ise Türkiye, talep edilen dosyaları iletti. Tutuklanması amacıyla yapılan geçici talebin ardından; iade talepnamesinin yazımına başlandı.

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Toplumda oluşan hassasiyet ve sürecin bir an önce tamamlanması için 60 günlük yasal sürenin beklenmeyeceği; belgenin en geç 1 hafta- 10 gün içinde ABD Adalet Bakanlığına iletileceği öğrenildi. Kazayı yapan 17 yaşındaki sürücünün ABD vatandaşı olması sebebiyle anne ve oğlu için 2 ayrı süreç işleyecek. Annenin iade dosyasının genişletileceği belirtiliyor. 'Gasp ve delilleri yok etme' suçlamaları da iade talepnamesine eklenecek. Kazanın üzerinden 3 saat gibi kısa bir süre geçmişken, annenin oğlunu yurt dışına kaçırmış olması da şüpheli bulunuyor.

ANNE TOK'A YARDIM EDEN KAMU GÖREVLİLERİNİN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILIYOR

Edinilen bilgiye göre; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, anne Tok'a yardım eden kamu görevlilerinin olup olmadığının araştırılması konusunda da talimat verdi. Tüm kameraların incelenmesini, annenin kaza öncesi ve sonrasında kimlerle bağlantı kurduğunu aydınlatılmasını talep etti.