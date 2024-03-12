Can Uzun transfer için yola çıktı! Bonservis bedeli...

Sport 1'e konuşan Hecking, "Elbette Can'ı Nürnberg'te tutmak isteriz ancak maalesef ki futbolda işler farklı ilerliyor. Onu isteyen kulüplerin olduğunu tahmin etmeniz zor değil." ifadelerini kullandı. Bu açıklama sonrasında oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğu yorumları yapıldı.