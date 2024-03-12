Oscar'lı iki film 1 milyar doların üzerinde hasılat yaptı
Akademi Ödülleri'nde 7 Oscar kazanan 'Oppenheimer' ile 4 ödül kazanan 'Zavallılar' toplamda bir milyar doların üzerinde hasılat elde etti
96'ncı Akademi Ödülleri'nde Oscar kazananlar pazar gecesi Los Angeles'ta düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.
Christopher Nolan'ın yönettiği 'Oppenheimer', 7 dalda kazandığı Oscar ile sükse yaptı. Bu film, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında da Oscar kazansaydı, 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülleriyle birlikte kare ası tamamlayacaktı.
'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü ise 'Zavallılar'daki 'Bella Baxter' rolüyle Emma Stone kazandı.
Peki kazandıkları Oscar ödülleri ile 2024'ün Akademi Ödülleri'ne damga vuran bu iki film dünyada ve Türkiye'de ne kadar izlendi?
OPPENHEIMER
✓ En İyi Film
✓ En İyi Yönetmen
✓ En İyi Erkek Oyuncu
✓ En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
✓ En İyi Görüntü Yönetmeni
✓ En İyi Kurgu
✓ En İyi Müzik
• Bütçe… 100 milyon dolar
• Küresel Gişe… 958.711.340 Dolar (Türkiye Gişe; 6.298.529 Dolar)
• Türkiye İzleyici Sayısı… 1.709.741
ZAVALLILAR
✓ En İyi Kadın Oyuncu
✓ En İyi Prodüksiyon Tasarımı
✓ En İyi Kostüm
✓ En İyi Saç / Makyaj
• Bütçe… 35 milyon dolar
• Küresel Gişe… 108.632.948 Dolar (Türkiye Gişe; 1.018.909 Dolar
• Türkiye İzleyici Sayısı… 178.419 (Gösterimi Devam Ediyor)