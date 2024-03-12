Oscar'lı iki film 1 milyar doların üzerinde hasılat yaptı

Christopher Nolan'ın yönettiği 'Oppenheimer', 7 dalda kazandığı Oscar ile sükse yaptı. Bu film, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında da Oscar kazansaydı, 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülleriyle birlikte kare ası tamamlayacaktı.