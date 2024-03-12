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        Haberler Magazin Oscar'lı iki film 1 milyar doların üzerinde hasılat yaptı

        Oscar'lı iki film 1 milyar doların üzerinde hasılat yaptı

        Akademi Ödülleri'nde 7 Oscar kazanan 'Oppenheimer' ile 4 ödül kazanan 'Zavallılar' toplamda bir milyar doların üzerinde hasılat elde etti

        Giriş: 12.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:30
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        96'ncı Akademi Ödülleri'nde Oscar kazananlar pazar gecesi Los Angeles'ta düzenlenen törenle ödüllerine kavuştu.

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        Christopher Nolan'ın yönettiği 'Oppenheimer', 7 dalda kazandığı Oscar ile sükse yaptı. Bu film, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında da Oscar kazansaydı, 'En İyi Film', 'En İyi Yönetmen' ve 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülleriyle birlikte kare ası tamamlayacaktı.

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        'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü ise 'Zavallılar'daki 'Bella Baxter' rolüyle Emma Stone kazandı.

        Peki kazandıkları Oscar ödülleri ile 2024'ün Akademi Ödülleri'ne damga vuran bu iki film dünyada ve Türkiye'de ne kadar izlendi?

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        OPPENHEIMER

        En İyi Film
        En İyi Yönetmen
        En İyi Erkek Oyuncu
        En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
        En İyi Görüntü Yönetmeni
        En İyi Kurgu
        En İyi Müzik

        • Bütçe… 100 milyon dolar
        • Küresel Gişe… 958.711.340 Dolar (Türkiye Gişe; 6.298.529 Dolar)
        • Türkiye İzleyici Sayısı… 1.709.741

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        ZAVALLILAR

        En İyi Kadın Oyuncu
        En İyi Prodüksiyon Tasarımı
        En İyi Kostüm
        En İyi Saç / Makyaj

        • Bütçe… 35 milyon dolar
        • Küresel Gişe… 108.632.948 Dolar (Türkiye Gişe; 1.018.909 Dolar
        • Türkiye İzleyici Sayısı… 178.419 (Gösterimi Devam Ediyor)

        #Oppenheimer
        #oscar
        #Zavallılar
        #Emma Stone
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