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        Haberler Dünya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de "İsrail" protestosu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Birleşmiş Milletler'de "İsrail" protestosu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68'inci Oturumu'nda İsrailli Bakan söz aldığı sırada salonu terk ederek, İsrail'in Gazze saldırılarına yönelik Türkiye'nin tepkisini gösterdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:27 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:37
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan BM'de "İsrail" protestosu
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler'de (BM) İsrailli bakanı protesto etti.

        Bakan Göktaş, ABD'nin New York kentindeki BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 68'inci Oturumu'nda İsrail Sosyal Eşitlik ve Kadının Gelişimi Bakanı May Golan söz aldığı sırada Genel Kurul Toplantı Salonu'ndan ayrıldı.

        Golan'ın konuşmasını tamamlamasının ardından Genel Kurul Toplantı Salonu'na dönen Bakan Göktaş, küresel zorlukları ele alırken, başta yoksulluk ve kurumsal kırılganlık olmak üzere temel nedenlerle yüzleşmenin önemini vurguladı.

        "Eşitlik konusunu tartışırken, İsrail'in Filistinlilere yönelik eylemlerinin bir sonucu olarak süregelen ve büyük insani acılara yol açan krizi görmezden gelemeyiz" diyen Göktaş, "Gazze'deki saldırıları şiddetle kınayan Türkiye, derhal ateşkes sağlanması ve insani yardımların hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaştırılması çağrılarını yinelemekte ve Filistin halkının yanında olduğunu belirtmektedir. Bu vesileyle, silahlı çatışmaların kadınlar üzerindeki orantısız ve benzersiz etkisinin ele alınmasında önemli bir dönüm noktası olan BM Güvenlik Konseyinin 1325 sayılı kararını hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.

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        "CESUR VE KARARLI ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

        Bakan Göktaş, “BM'nin 1325 sayılı kararının temel hükümlerinin uygulanması hayati önem taşımaktadır. Filistin'de devam etmekte olan katliamı küresel gündemin en üst sıralarında tutmalı ve bu trajediye son vermek için çabalarımızı iki katına çıkarmalıyız. Ortak acı duygumuzda birleşmeli ve sesimizin daha güçlü ve daha yüksek duyulmasını sağlamalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

        "Cesur ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" Göktaş, kadınların geleceği şekillendirmeye aktif katılımlarının sağlanmasının önemine değinerek, "Türkiye'de hayata geçirdiğimiz her düzenlemeyle kadın haklarının daha da güçlendirilmesi yönünde adımlar atarken, sosyal politikalar aracılığıyla aile değerlerimizi ön planda tutuyoruz." diye konuştu.

        Göktaş, eşitsizlik ve yoksullukla mücadelede insan merkezli bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti ve 12. Kalkınma Planı'ndaki "Nitelikli İnsanlar, Güçlü Aileler ve Sağlıklı Bir Toplum" vurgusuna dikkati çekti.

        Kadınların özerkliğinin ve güçlendirilmesinin hem Türkiye'de hem de küresel düzeyde desteklenmesine öncelik verdiklerini bildiren Göktaş, bunun toplumsal ilerleme ve uluslararası kalkınma için önemini kabul ettiklerini dile getirdi. Kadına yönelik şiddetle mücadele etme ile kadın-erkek eşitliğini teşvik etme konusundaki kararlılıklarını yineleyen Göktaş, "Toplumsal eşitsizliklerin ve yapısal engellerin etkin bir şekilde aşılması, çözüm üretme sürecini hızlandırmak için elzemdir. Türkiye olarak, daha adil bir dünya için dikkatimizi vermemiz gereken her alanda cesur ve kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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