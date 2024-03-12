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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Bakırköy'de TIR şoförü uyarıları dikkate almamış

        Bakırköy'de TIR şoförü uyarıları dikkate almamış

        İstanbul Bakırköy'de dün üst geçide çarparak devrilen TIR şoförünün uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı. Kaza yerinden metrelerce önce uyarı tabelalarının yer aldığı ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 08:47 Güncelleme: 12.03.2024 - 08:47
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        Bakırköy'de geçide çarpan TIR, otomobilin üzerine devrilmiş ve 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetmişti. Kazaya neden olan TIR şoförünün, alt geçide girmeden metreler önce yer alan uyarı tabelalarını dikkate almadığı ortaya çıktı.

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        Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde saat 18.45 sıralarında kağıt malzeme yüklü TIR, Marmaray geçidine çarparak yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi.

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        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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        İftara gittikleri ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi otomobilde sıkıştı.

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        İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Recep Aytekin (45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin'in hayatlarını kaybettiği belirlendi.

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        UYARI İŞARETLERİNİ DİKKAT ALMADI

        Öte yandan Rauf Orbay Caddesi'nde alt geçide giren TIR şoförünün uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı.

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        Geçidin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, 'Dikkat Düşük Köprü, Yüksek araçlar sağdan çıkınız' şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoförün kazaya yol açtığı belirlendi.

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