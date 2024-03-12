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        Çaykara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:35
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        Çaykara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

        Zeki Bilge Ortaokulu tarafından Çaykara Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten şiirlerinin ardından oratoryo sahneledi.

        Törene, Kaymakam Gürdal Erbek, Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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