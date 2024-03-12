Çaykara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı

Zeki Bilge Ortaokulu tarafından Çaykara Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

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