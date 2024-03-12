Çaykara'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Trabzon'un Çaykara ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Zeki Bilge Ortaokulu tarafından Çaykara Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten şiirlerinin ardından oratoryo sahneledi.
Törene, Kaymakam Gürdal Erbek, Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Komiser Alparslan Albayrak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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