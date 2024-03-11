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        Haberler Magazin Bahar Öztan'ın oğlundan açıklama - magazin haberleri

        Bahar Öztan'ın oğlundan açıklama

        Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak tanınan ve uzun süredir kolon kanseriyle mücadele eden Bahar Öztan'ın yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edildi. Oğlu Yiğit Çolak açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 21:03 Güncelleme: 11.03.2024 - 22:22
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        Bahar Öztan'ın tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği iddia edildi.
        Oğlu Yiğit Çolak, Habertürk'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: Annemin entübe edildiği doğru değil. Evet, hastanede standart tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda da değil. Tabii her zaman dualarınızı bekliyoruz.

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        "DUALARINIZA İHTİYACIM VAR" DEMİŞTİ

        Geçtiğimiz aylarda Bahar Öztan; "Herkese selam ve sevgiler. Uzun zaman oldu yazamadım sizlere dün İstanbul’a hastaneye geldim. Benim kıymetli hocalarımın kararı önümüzdeki hafta ameliyat olacağım yönünde. Her zamanki gibi dualarınıza ve sevginize ihtiyacım var" demişti.

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        "BİRÇOK İNSANIN KALDIRAMAYACAĞI HASTALIKLAR GEÇİRDİM"

        Bahar Öztan, daha önce yaptığı açıklamada ise; "Birçok insanın kaldıramayacağı kadar büyük rahatsızlıklar geçirdim. Güçlü bir kadınım ve çok da güçlü durdum. Bunun yanı sıra sevenlerim ve sevdiklerim çok sağ olsunlar. Hayranlarım, dostlarım, arkadaşlarım hepsi bana dualarını eksik etmeyip çok güzel enerjiler gönderdiler. Onların sayesinde ben bugünlere geldim. Tabii ki hekimlerimizin büyük gayret ve çabalarıyla oldu, onları da unutmamak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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        YEŞİLÇAM'IN GAMZELİ GÜZELİ

        1980'lerde kariyerinin en parlak dönemini yaşayan 1962 doğumlu Bahar Öztan, bir şampuan reklamında rol aldıktan sonra film yapımcılarının da dikkatini çekti. Dönemin ilgi gören fotoromanlarında da büyük beğeni topladı.

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        1987'de ilk kez İzmir Fuarı'nda Bülent Ersoy'la halk konserlerinde ve Seda Sayan'la çalışmaya başladı.

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        Kemal Sunal ile rol aldığı 'Şaşkın Milyoner' filmiyle büyük bir şöhret yakaladı ve ardından da kariyerinde hızla yükseldi. Yeşilçam'ın gamzeli güzeli olarak akıllara kazındı.

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        2000'li yılların başında ABD'ye gitti ve bir süre orada yaşadı. 1993 – 2008 yılları arasında mimar Yavuz Çolak ile evlilik yaşadı ve bir oğlu dünyaya geldi. 2007'de 'Aşk Kapıyı Çalınca' dizisi için kamera karşısına geçen Bahar Öztan ardından Bodrum'da otel işletmeciliği yapmaya başlamıştı.

        #bahar öztan
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