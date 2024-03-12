Yazarlardan Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yorumları

"SANKİ KULLANIM KILAVUZU VAR"

Uğur Meleke/Hürriyet: "18 yıllık meslek hatayım böyle geçti, maalesef bugün de bir tekrar yaşıyorum. Valerien İsmael’in de, Erol Bulut’un da, Pereira’nın da, Fernando Santos’un da göreve getirildikleri gün, sıkıntılı kararlar olduğunu söylemiştim. Umarım yanılırım ama Fernando Santos şu ana kadar Yunanistan’a veya Portekiz’e oynattığı emniyetli oyunun dışına çıkmadı Beşiktaş’ta da. Sanki elinde bir kullanım kılavuzu var ve onun dışına pek çıkmıyor gibi: İlk devreleri çöpe at. Üçüncü bölgeye şiddetli baskıya asla gitme. Semih Kılıçsoy ve Ernest Muci’yi mümkün olduğunca kanada hapsedip yok et. İşler iyi gitmezse 60’ta Rachid Ghezzal’i oyuna al. Bu kadar."