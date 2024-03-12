Yazarlardan Gaziantep FK - Beşiktaş maçı yorumları
Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirdi
"SANTOS'LA OLMAZ"
Fatih Doğan/Sabah: İki gol de Necip-Masuaku arasındaki hattan geldi. Masuaku'nun kademe hatalarını 1 yıldır söylüyoruz. Necip'in sol stoper oynatılması, o hattı çökertti. İki pozisyonda da hatası var. Santos'un hala oyuncularını ve mevkilerini tanımamış olması kabul edilemez. İkinci faktör şu: 4-1-4- 1'de Muçi sol açıkta oyuna başladı. Muçi solda kayboluyor. Bu ısrar niye? Bakhtiyor'un yerine Cenk'i oyuna ve sola alarak ikinci yarıya başladı. Bakhtiyor'u uzun süre sonra ortada gördük. Oyuncunun da başı döndü. Çevresindekilerle oynama alışkanlığı yok. Santos oyuncu seçimini doğru yapmamaya ve sürekli oyuncularının mevkisini değiştirmeye devam ederse, istikrar sağlayamaz. İstikrarsız bir hocanın üzerine geleceğin planları yapılmaz.
"HATALAR ZİNCİRİNİ UZATIYOR"
İbrahim Yıldız/Habertürk: 10 maçtır takımı yöneten Santos, hala ideal 11’i bulamadı. Gaziantep FK karşılaşmasının son 30 dakikası Rashica’yı sağ bek oynatarak yine herkesi şaşırttı. Son bölümde elindeki tüm forvet oyuncuları sahaya sürdü. Cenk, Aboubakar gibi. Bu iki oyuncunun hava toplarında hakimiyeti biliniyor. Buna rağmen hiç kenar orta görebildiniz mi? Bugüne dek, sağ stoper oynayan Necip’in solda oynamasının faturasını gördük. İki golde de hatalıydı. Ya, Bakhtiyar’ın orta sahada oynamasına ne demeliyiz? Beşiktaş hatalar zincirini uzatıyor. Bu sezon 3.lük hedefi var. Kupa var. Ancak bu oyun anlayışı ile zor gözüküyor.
"FİNALDE İDDİALI OLAMAZLAR"
Attila Gökçe/Milliyet: "Orta alanda haftalardan beri Musrati, Fernandes ve Zaynutdinov güzellemelerini adeta ezberledik. Ama bu ustalar ev sahibi takım yirmili dakikalarda zincirleme pas gösterisi yaparken duruma hiç müdahil olmadı. Topu kazandıklarında da bir iki şık pastan sonra pozisyonu tamamlayamadan geri döndüler. Tatsız, tuzsuz, derinliği ve rengi olmayan sıkıntılı bir oyun… Beşiktaş lig üçüncülüğünü mü kovalayacak? Üçüncünün (Trabzonspor) peşinde tamamlar sezonu. Peki büyük hedefleri ne? Türkiye Kupası’nı almak... Bu ekip Ankaragücü gibi netameli bir rakiple mücadele edip yarı finalde kazanabilecek bir güvence veriyor mu? Finalde iddialı olabilir mi sizce? Bence hayır!"
"HASTALIĞI DEVAM ETTİ"
Sinan Vardar/Fotomaç: "Son maçlarda Beşiktaş oyuna çok yavaş başlıyor. Sonuçta bu kadar ağırdan alarak başladığı bir oyunda tam hücuma çıkarken yaptığı defansif bir hatayla kalesinde golü gördü. Bu sezon maalesef Beşiktaş adına uzun zamandır görmediğimiz bir şeyi daha görmüş olduk. Maalesef erken gol yeme hastalığını G.Antep karşısında da sürdürdü. Gol sonrasında oyunu dengeleyip biraz daha topu kontrolünde tutmaya çalıştı ama Beşiktaş orta sahası sanki yaratıcılığını kaybetmiş gibi."
"SANKİ KULLANIM KILAVUZU VAR"
Uğur Meleke/Hürriyet: "18 yıllık meslek hatayım böyle geçti, maalesef bugün de bir tekrar yaşıyorum. Valerien İsmael’in de, Erol Bulut’un da, Pereira’nın da, Fernando Santos’un da göreve getirildikleri gün, sıkıntılı kararlar olduğunu söylemiştim. Umarım yanılırım ama Fernando Santos şu ana kadar Yunanistan’a veya Portekiz’e oynattığı emniyetli oyunun dışına çıkmadı Beşiktaş’ta da. Sanki elinde bir kullanım kılavuzu var ve onun dışına pek çıkmıyor gibi: İlk devreleri çöpe at. Üçüncü bölgeye şiddetli baskıya asla gitme. Semih Kılıçsoy ve Ernest Muci’yi mümkün olduğunca kanada hapsedip yok et. İşler iyi gitmezse 60’ta Rachid Ghezzal’i oyuna al. Bu kadar."
"BEŞİKTAŞ, ANADOLU TAKIMI OLMUŞTUR"
Gökhan Keskin: Beşiktaş bugün itibariyle bir Anadolu takımı olmuştur. Hiçbir maçın favorisi değildir. Kendi sahasında oynayacağı maçın bile favorisi değildir. Beşiktaş'ı heyecanlandıracak ne oyuncu var ne oyun var. Karşında savunma yapan, kontrataklarla etkili olmaya çalışan bir takım var. Sen bu takıma karşı ne yapıyorsun, hiçbir şey! Tepkisiz bir takım. Maçın sonlarında oyunu kurtarmaya oyuncu sokuyorsun ama o oyuncuların sezon sonunda ne olacağı belirsiz. Beşiktaş'a katkı namına hiçbir şey vermiyor. Muleka'yı düşünmüyorsun, kadro dışoı bırakılıp dönen futbolcuları tercih ediyorsun.
"SORU İŞARETLERİ ARTIYOR"
Oğuzhan Genç / Habertürk: 87'de Semih'in kazandırdığı penaltıda Cenk Tosun'un topu kaleci Nita'ya hediye eden vuruşu ise Beşiktaş'ta bu sezonki vurdumduymazlığın tek pozisyonluk özetiydi adeta. Beşiktaş'ta Santos'la ligde 10 maçta 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçların 6'sında gol yemedi, 6'sında ise gol de atamadı. Hücum geldiğinden bu yana bireysel performanslara bakarken savunma da konuşulduğu kadar hala sağlam değil. Elde hala alınacak bir kupa var ama sahadaki bu oyunu görünce taraftarın da soru işaretleri artıyor doğal olarak.
"BEŞİKTAŞ KÖTÜ SİNYALLER VERİYOR"
Oktay Derelioğlu/Takvim: "Yönetim ve teknik kadro belki kaybedilen bir sezonda görev aldı. Fakat; formsuz oyuncu da çok. Al-Musrati sakatlandı. Muci ortada yok. Amartey, Cenk üretkenlikten uzak. Aboubakar zaten küsmüş durumda. Elle tutulur oyuncu sayısı bile yok gibi! Antep'in hocası Selçuk İnan adına en şanslı maçtı. Rakipleri Konya olsa daha zorlanırlardı! Kartal'da formda olan Semih gibi isimler de durdu. Takım oyunu yoksa bu iş yürümez. Antep adına bu galibiyet alt tarafı karıştırır. Beşiktaş, kötü sinyaller veriyor."
"TAKIM HAYALET GİBİ"
Turgay Demir/Fotomaç: "Başkan Hasan Arat, Beşiktaş'ın tapu zengini olduğunu ve fakat maalesef neredeyse tüm gayrimenkullerin birilerine peşkeş çekildiğini kibarca söyledi hatırlarsanız. Çok haklı!.. Komik kira sözleşmeleriyle yakmışlar Beşiktaş'ı… Öbür taraftan Santos'u görevde tutmak da bana göre benzer derecede büyük bir hata. Sözleriyle mi yapıyor bunu, yoksa hareketleriyle mi bilemiyorum ama takım hayalet gibi!"
"BİZ DE ÇOK MERAK EDİYORUZ"
Ali Gültiken/Sabah: "Büyük takım farkı demek, rakip topu aldığı andan itibaren en kısa sürede tekrar topu geri kazanmak demektir. Büyük takım literatüründe rakibi incitmeden, temas etmeden, rahatsız etmeden oynamak diye bir şey yoktur. Gölge markajıyla oynamak her takımı cesaretlendirir. Antep de Beşiktaş'ın bu oyun tercihi ikramını geri çevirmedi. Beşiktaş'ın ciddi şekilde canını acıttı. Neden böyle oluyorun cevabını milyonlarca Beşiktaşlı taraftar gibi biz de merak ediyoruz. Takımın kendi içinde neden reaksiyon veremediğinin, neden bu kadar etkisiz oynadığının yanıtını bulmaya çalışıyoruz."
"SAVUNMA PASİFLİĞİ"
Erman Özgür/Fanatik: Yeni hocasıyla adeta hayatta kalma mücadelesi veren Gaziantep hücum etmekte çok ısrarcı olmasa da girdiği tek tük her pozisyon Beşiktaş’a göre netti. Draguş, Beşiktaş savunmasının pasifliğine cezayı keserek maçı bitirdi. Sonuçta Beşiktaş sezonun en kötü maçlarından birini oynayarak kaybetti, ayakta kalan tek bir oyuncusu olmadan da maçı bitirdi. Santos da sanırım bu takımda pozisyon üretebilecek tek oyuncusu Muçi’yi erkenden oyundan alarak az da olsa pozisyon üretme ihtimalini ortadan kaldırmış oldu.
"MİGRENİMİN MERKEZİ"
Ali Ece/Fanatik: Santos hocam, tamam kadron Beşiktaş tarihsel standardının altında ama Muçi varken Zaynutdinov’u 10 numara oynatmanın mantığı nedir? Sen Bruno Fernandes, Bernardo Silva gibi en üst düzey ofansif orta sahaları çalıştırmış bir tecrübeye sahipsin, Zaynutdinov ile Bruno Fernandes kazara meslektaş olsalar da aynı işi yapabilirler mi? Bir de Zaynutdinov’un 10 numarada oynaması uğruna Muçi ilk 45’te sola hapsedildi ya işte beyin tomografisi çektirsem 45 dakikalık kesintisiz migrenimin merkezi. İkinci yarıda Zaynutdinov yerine formsuz Cenk’i oyuna almak kadro kalite bozukluğundan kaynaklanan bir mecburiyet diyelim, 62’de Muçi’’yi oyundan almanın manası nedir? 90 dakikalık bitmeyen migrenimin devamından başka bir şey değil! Santos hocamın bu maçtaki teknik direktörlük performansı Zaynutdinov ve Onur Bulut’un futbolculuk performansları kadar kötüydü. (FANATİK)
"BEŞİKTAŞ'IN SAHA İÇİ LİDERİ YOK"
Levent Tüzemen/Sabah: Gördüğüm kadarıyla Beşiktaşlı oyuncular ile Portekizli teknik adam Santos aynı futbol dilini konuşmuyorlar. Ayrıca Beşiktaş'ın saha içi bir lideri de yok. Ligde kalan haftalar Beşiktaşlı oyuncular için angarya gibi geçecek görünüyor. Başkan Hasan Arat, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar, oyuncularla görüşüp, onları kupayı kazanmaları konusunda motive etmeli.
"OYUNCULAR DEĞİŞİYOR, OYUN DEĞİŞMİYOR"
Mehmet Özdilek: Oyuncular 'Sezon bitse de eve gitsek' durumundalar. Yapılan değişikliklerle bir sürü oyuncunun yeri kayıyor oyuncuların yeri değişiyor ancak oyunda bir değişiklik olmuyor. Spontane bir oyun devam ediyor. Beşiktaş hakikaten bir Anadolu kulübü gibi gidiyor.