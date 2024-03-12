2023 düzensiz göçmen ölümlerinde en ölümcül yıl oldu

10 Mart günü, İzmir'in Dikili ve Selçuk ilçelerinde, 20'si çocuk 91 düzensiz göçmen yakalandı. Bu haber, Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Kayıp Göçmenler Projesi kapsamında 2023'ün düzensiz göçmen geçişlerinde en ölümcül yıl olduğunu açıklamasından günler sonra geldi. 2024 başından bu yana 651 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

CAN KAYBI 2022'YE KIYASLA YÜZDE 20 ARTTI

Göçmen ölümlerine ve kaybolmalarına ilişkin tek açık erişim veri tabanı olan Kayıp Göçmenler Projesi tarafından toplanan verilerine göre, 2023 yılında dünya çapında en az 8 bin 565 kişi göç etmek isterken hayatını kaybetti, bu düzensiz göçmenler açısından kayıtlardaki en ölümcül yıl oldu. 2023'te hayatını kaybedenlerin sayısı, 2022'ye kıyasla yüzde 20 arttı.

IOM Genel Direktör Yardımcısı Ugochi Daniels, Kayıp Göçmenler Projesi'nin 10. yılında olduklarının altını çizerek bunun korkunç bir insanlık trajedisi olduğunu söyledi. Daniels, "Kayıp Göçmenler Projesi tarafından toplanan bu korkunç rakamlar, bundan 10 yıl sonra insanların daha iyi bir yaşam arayışı içinde hayatlarını riske atmak zorunda kalmaması için herkes için güvenli göçü garanti altına alabilecek daha büyük eylemlere yeniden bağlı kalmamız gerektiğini de hatırlatıyor."

IOM verileri paylaştığı açıklamasında, güvenli ve düzenli göç yolları sınırlı kaldığı için, yüzlerce kişinin göç etmek isterken öldüğünün altını çizdi. Her yıl binlerce insan düzensiz yollardan, güvensiz koşullarda göç etmeye çalışıyor. Ölümlerin yarısından fazlası boğulma sonucu; yüzde dokuzu araç kazalarından, yüzde yedisi ise şiddetten kaynaklandı.

EN ÖLÜMCÜL ROTA AKDENİZ

Akdeniz, en az 3 bin 129 ölüm ve kayıp vakasıyla göçmenler için kayıtlara geçen en ölümcül rota olmaya devam ediyor. Bu, 2017'den bu yana Akdeniz'de kaydedilen en yüksek ölü sayısı oldu. 2014'ten bu yana Akdeniz'de 29 bin 133 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Bölgesel olarak, Afrika'da (bin 869) ve Asya'da (2 bin 138) benzeri görülmemiş sayıda düzensiz göçmen ölümü kaydedildi. Afrika'da bu ölümlerin çoğu Sahra Çölü'nde ve Kanarya Adaları'na giden deniz yolunda meydana geldi.

2014'ten bu yana Afrika'da 14 bin 410, Karayipler'de 9 bin 223, Asya'da 7 bin 267, Kuzey Asya'da 2 bin 701 Avrupa'da ise bin 124 kişi hayatını kaybetti.

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YILDAN YILA EN FAZLA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPAN ÜLKELER

Diğer yandan veri portalı Statista'da yer alan grafikte yıldan yıla en fazla mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkeler sıralandı. Buna göre, 2023 itibariyle en fazla mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkenin ABD'nin ardından Türkiye olduğu görüldü.

ABD için yer alan bu veri, 1975 yılında beri ülkeye giriş yapmış mülteci ve sığınmacı sayısı. Ülkeye 2001 ile 2022 arasında 1 milyonu aşkın mülteci kabul edildi. Mülteciler ve sığınmacılar bir korku nedeniyle ülkelerini terk ediyor ve ABD'de sığınma hakkı talep etme ve göçmenlik sistemi ikiye ayrılıyor. Mülteciler, ABD'ye gelmeden önce mülteci statüsü için başvuruda bulunurken, sığınmacılar ABD'ye girdikten sonra bu statü için başvuruda bulunuyor.

GEÇEN YILA GÖRE NELER DEĞİŞTİ?

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan çatışmalar, savaşlar beraberinde göçmen ve mülteci ölümlerindeki artışı da getiriyor. Binlerce göçmen ulaşmayı umdukları ülkelerde yeni hayatlar kurmayı umuyor.

Bazı ülkelerde mülteciler sınır dışı ediliyor. Örneğin Hollanda'da, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden kaçan, çoğunluğu Asya ve Afrika'dan gelen öğrenciler ve genç işçilerden oluşan binlerce üçüncü ülke vatandaşına ülkeyi terk etmeleri söylendi.

Pek çok ülke mültecilerin girebileceği yasal yolları kısıtlıyor; bu da onların daha da tehlikeli yolculuklara çıkmalarına sebep oluyor. Örneğin Birleşik Krallık'ta mültecilerin ülkeye gidebilmeleri için vize yolu bulunmuyor. Mülteci Konseyi, ülkedeki göçmen sayısının 2023 yılında en düşük seviyeye gerilediğini açıkladı.

Avrupa ülkeleri de mülteci ve göçmenleri kısıtlamak için "çıkış ülkeleri" ile iş birliği yapıyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan belgesiz insanlara karşı önlem almak amacıyla birçok kişinin Akdeniz'i deniz yoluyla geçmeye çalıştığı Tunus'la 10 milyon euroluk (11 milyon dolar) bir anlaşma imzaladı.

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