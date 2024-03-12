Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!

Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun!

Annesini defalarca bıçakladı! Böyle evlat olmaz olsun! Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, oğlu 25 yaşındaki Furkan T., tarafından bıçaklanan 48 yaşındaki Canan K., hayatını kaybetti. Katil zanlısının olayın ardından karakola gidip annesini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Zanlı Furkan T'nin emniyetteki ifade ve işlemleri sürüyor

Anadolu Ajansı Giriş: 12.03.2024 - 08:03 Güncelleme: 12.03.2024 - 08:03 facebook

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