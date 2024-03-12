Freni boşalan beton mikseri park halindeki otomobillere çarptı; kaza anı kamerada
Başkentte dün freni boşalan bir beton mikseri, yol kenarında park halinde olan çok sayıda araca çarptı. Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Ankara'da freni boşalan beton mikseri yol kenarında park halindeki otomobillere çarparak durabildi. Beton mikserinin otomobilleri hurda yığınına çevirdiği kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
DHA'nın haberine göre kaza, akşam saatlerinde Ankara-İstanbul karayolu Eryaman mevkisinde meydana geldi.
İddiaya göre; freni boşalınca sürücüsünün kontrolünden çıkan beton mikseri, yok kenarında araç filosuna ait otomobillere çarptı. 7 aracı hurda yığınına çeviren beton mikseri, otomobilleri sürükleyerek durabildi.
Ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle bir kısmı kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Beton mikserinin otomobillere çarparak durması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, beton mikserinin yol kenarında araçlara çarparak bir süre sürüklediği görüldü.