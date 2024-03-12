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        Haberler Spor Basketbol NBA Alperen Şengün'ün son durumu belli oldu - Basketbol Haberleri

        Alperen Şengün'ün son durumu belli oldu

        NBA'de takımı Houston Rockets'ın Sacramento Kings ile oynadığı maçta sakatlanan ve ayak bileği burkulan Alperen Şengün'ün son durumu belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 09:44 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:44
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        NBA'de başarılı bir sezon geçiren Alperen Şengün, önceki gün oynanan Sacramento Kings-Houston Rockets maçında korkutan bir sakatlık yaşamıştı.

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        22 yaşındaki milli basketbolcunun ayak bileği burkulurken, dizinde de morarma meydana gelmişti.

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        Genç pivot tekerlekli sandalye yardımıyla salondan parkeden çıkarılırken, yapılan kontrollerin ardından Alperen'in son durumu belli oldu.

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        AMELİYAT GEREKTİRMİYOR

        Alperen Şengün'ün sakatlığıyla ilgili detayları veren ESPN, milli basketbolcunun maç sonrası MR'ının çekildiğini ve oyuncunun sakatlığının ameliyat gerektirmediğini duyurdu.

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        Alperen Şengün'ün yine de 14 Nisan'da sona erecek olan normal sezonun kalan kısmında forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

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        Milli basketbolcu, bu sezon 21 sayı, 9.3 ribaunt ve 5 asist ortalamalarıyla mücadele ediyordu.

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        Alperen ayrıca, bu sezon Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, Domantas Sabonis ve Nikola Jokic'le birlikte 1000 sayı, 500 ribaunt ve 300 asist barajını aşan 5 oyuncudan biri konumunda bulunuyor.

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        Genç yıldız, geçtiğimiz günlerde San Antonio Spurs'e karşı 45 sayı atarak kariyer rekoru kırmıştı.

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