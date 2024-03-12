Türkiye'nin 2 aylık bal ihracatı 5,1 milyon dolar oldu

Türkiye'den ocak-şubat döneminde yapılan bal ihracatı 5 milyon 179 bin 996 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, Türkiye'den yılın 2 ayında 29 ülkeye bal ihraç edildiğini söyledi.

Ocak-şubat döneminde bal ihracatının 1256 tona ulaştığını ifade eden Kalyoncu, söz konusu ihracattan 5 milyon 179 bin 996 dolar gelir sağlandığını belirtti.

Kalyoncu, ABD, Almanya ve Birleşik Krallık'ın en fazla ihracat yapılan 3 ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bal dış satımımızda 1 milyon 944 bin 149 dolarla ABD ilk sırada yer aldı. ABD'yi 1 milyon 73 bin 904 dolarla Almanya, 265 bin 531 dolarla Birleşik Krallık takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı Azerbaycan, Kanada, Umman, Malezya, Kuzey Makedonya, Fransa, Venezuela, İsviçre ve Lübnan'a da bal ihraç edildi." dedi.

Balın, Doğu Karadeniz için önemli bir ihraç ürünü olduğuna işaret eden Kalyoncu, bölgeden de ocak-şubat döneminde 420 bin 268 dolarlık bal ihraç edildiğini aktardı.

Kalyoncu, bal ihracatının ilerleyen günlerde artmasını beklediklerini vurgulayarak, sektörün çok daha iyi noktalara geleceğine inandıklarını sözlerine ekledi.