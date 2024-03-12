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        Haberler Gündem Hava Durumu ÇAMUR YAĞABİLİR! Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak uyarısı! Son dakika hava durumu bugün 12 Mart

        Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak uyarısı! Çamur yağabilir

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Lodosun da kuvvetli olacağı bölgelerde toz taşınımıyla birlikte çamur yağabilir. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 07:33 Güncelleme: 12.03.2024 - 07:35
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        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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