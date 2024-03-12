Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak uyarısı! Çamur yağabilir
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Lodosun da kuvvetli olacağı bölgelerde toz taşınımıyla birlikte çamur yağabilir. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor
Giriş: 12.03.2024 - 07:33 Güncelleme: 12.03.2024 - 07:35
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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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