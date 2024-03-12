Meteoroloji'den Marmara ve Ege için sağanak uyarısı! Çamur yağabilir Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara ve Ege gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Lodosun da kuvvetli olacağı bölgelerde toz taşınımıyla birlikte çamur yağabilir. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi devam ediyor

Habertürk Giriş: 12.03.2024 - 07:33 Güncelleme: 12.03.2024 - 07:35 facebook

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