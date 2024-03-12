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        Haberler Dünya Şiddet olaylarıyla sarsılan Haiti'de Başbakan Henry istifa etti

        Şiddet olaylarıyla sarsılan Haiti'de Başbakan Henry istifa etti

        Çete saldırılarıyla boğuşan Haiti'de Başbakan Ariel Henry, istifa etti. Karayip Topluluğu tarafından yapılan açıklamada "Geçici olarak başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması konusunda mutabakata varılmasının ardından Henry'nin istifasını kabul ettik" ifadesi kullanıldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 12.03.2024 - 09:31 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:31
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        Haiti Başbakanı Henry istifa etti
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        Haiti'de çetelerin yol açtığı şiddet olayları ve yoğun protestoların ardından Başbakan Ariel Henry, görevinden istifa etti.

        CARICOM üyesi 25 ülkenin devlet başkanları, Jamaika'nın başkenti Kingston'da, Haiti'deki güvenlik krizini tartışmak üzere olağanüstü toplandı. Toplantının ardından 5 Mart'tan bu yana güvenlik gerekçesiyle Porto Riko'da bekleyişini sürdüren Henry'nin CARICOM'a istifa kararını ilettiği bildirildi.

        Guyana Devlet Başkanı ve Karayip Topluluğu (CARICOM) Dönem Başkanı Irfaan Ali, bugünkü açıklamasında "Geçici olarak başkanlık konseyinin kurulması ve geçici bir başbakanın atanması konusunda mutabakata varılmasının ardından Başbakan Ariel Henry'nin istifasını kabul ettik" ifadesini kullandı.

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        Porto Riko'dan CARICOM toplantısına bir video gönderen Henry, "Bana verilen fırsat için Haitililere teşekkür etmek istiyorum" dedi. 74 yaşındaki siyasetçi, "Haitililerin sakin kalmasını, barış ve istikrar için ellerinden geleni yapmasını rica ettiğini" söyledi.

        Yerel basında çıkan haberde, şiddet olaylarının devam ettiği Karayipler ülkesinde, çete mensuplarının iki karakolla İçişleri Bakanlığı'na baskın yaptığı ancak polisler tarafından geri püskürtüldüğü belirtildi.

        İSTİFAYA GİDEN YOL

        Hapishaneden binlerce mahkumun kaçmasına yol açan çete elebaşı "Barbecue" lakaplı Jimmy Cherizier, 6 Mart'taki açıklamasında, Başbakan Henry'nin istifa etmemesi durumunda, "Haiti, ya herkes için cennet ya da herkes için cehennem olur." ifadesini kullanmıştı.

        Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, başkent Port-au Prince'le Croix des Bouquets bölgesi yakınlarındaki iki hapishaneye 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı.

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        Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

        Hükümet, 4 Mart'ta, hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

        Cherizier'in çetesi, Başbakan Henry'nin ülkeye dönmesini engellemek için birçok kez başkentteki havalimanını ele geçirmeye çalışmıştı. Henry, söz konusu çete saldırıları sırasında, Haiti'ye Kenya liderliğinde çok uluslu bir güvenlik gücü gönderilmesini değerlendirmek için Nairobi'de bulunuyordu. Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #İstifa
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