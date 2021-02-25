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TRABZON İLİ TÜM HABERLERİ
Trabzon'da otopark kazısında İmparator Hadrianus dönemi kalıntıları çıktı/ Ek fotoğraflar
25 Şubat 2021 Perşembe, 19:00 DHA

Trabzon'da otopark kazısında İmparator Hadrianus dönemi kalıntıları çıktı/ Ek fotoğraflar
Fındık bahçesinde benzin dökerek kendini yaktı
25 Şubat 2021 Perşembe, 19:00 İHA

Fındık bahçesinde benzin dökerek kendini yaktı
Trabzon´da otopark kazısında İmparator Hadrianus dönemi kalıntıları çıktı
25 Şubat 2021 Perşembe, 19:00 DHA

Trabzon´da otopark kazısında İmparator Hadrianus dönemi kalıntıları çıktı
Kırmızı alarmın verildiği Trabzon'da sağlık çalışanları sosyal mesafeyi hiçe saydı Hastane çalışanları sosyal mesafe kuralına rağmen basın açıklamasında bir araya geldi Yapılacak toplu iş sözleşmesiyle ilgili basın açıklamasında bir araya hastane çalışanları kalabalık görüntüleriyle kafaları karıştırdı
25 Şubat 2021 Perşembe, 18:00 İHA

Kırmızı alarmın verildiği Trabzon'da sağlık çalışanları sosyal mesafeyi hiçe saydı Hastane çalışanları sosyal mesafe kuralına rağmen basın açıklamasında bir araya geldi Yapılacak toplu iş sözleşmesiyle ilgili basın açıklamasında bir araya hastane çalışanları kalabalık görüntüleriyle kafaları karıştırdı
Fındık bahçesinde üzerine benzin döküp kendini yaktı
25 Şubat 2021 Perşembe, 18:00 DHA

Fındık bahçesinde üzerine benzin döküp kendini yaktı
Araçtaki uyuşturucu 'Atlas'tan kaçmadı
25 Şubat 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Araçtaki uyuşturucu 'Atlas'tan kaçmadı
Yerin 4 metre altında çıktı, Roma dönenime ait olduğu belirlendi 4 bin yıllık tarihi bulunan Trabzon’da 5 farklı noktada yapılan kazı çalışmasında M.S. 117-118 yıllarında Roma dönenime ait yapılar gün yüzüne çıktı Toprağın 4 metre altında kalan yapılar için 20 gündür süren kazı çalışmalarında Kral Hadrianus, Roma kralı Justinyanus ve Geç Bizans dönemine ait yapılar ortaya çıktı Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz: “Bu Trabzon için önemli bir keşif; Trabzon’un tarihi için yeni bir bulgu bundan sonraki çalışmaları devam ettiği taktirde yeni bulgulara ulaşmak mümkün”
25 Şubat 2021 Perşembe, 17:00 İHA

Yerin 4 metre altında çıktı, Roma dönenime ait olduğu belirlendi 4 bin yıllık tarihi bulunan Trabzon’da 5 farklı noktada yapılan kazı çalışmasında M.S. 117-118 yıllarında Roma dönenime ait yapılar gün yüzüne çıktı Toprağın 4 metre altında kalan yapılar için 20 gündür süren kazı çalışmalarında Kral Hadrianus, Roma kralı Justinyanus ve Geç Bizans dönemine ait yapılar ortaya çıktı Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Yavuz: “Bu Trabzon için önemli bir keşif; Trabzon’un tarihi için yeni bir bulgu bundan sonraki çalışmaları devam ettiği taktirde yeni bulgulara ulaşmak mümkün”
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını 10 eksikle sürdürdü
25 Şubat 2021 Perşembe, 16:00 DHA

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını 10 eksikle sürdürdü
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
25 Şubat 2021 Perşembe, 15:00 İHA

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Namaz Vakitleri TRABZON Namaz Vakitleri
MEKAP sektöründe bir ilki başararak Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı
25 Şubat 2021 Perşembe, 14:00 İHA

MEKAP sektöründe bir ilki başararak Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı
Djaniny, Ekuban ve Afobe gol oruçlarını Fenerbahçe'ye karşı bozmak istiyor
25 Şubat 2021 Perşembe, 14:00 İHA

Djaniny, Ekuban ve Afobe gol oruçlarını Fenerbahçe'ye karşı bozmak istiyor
Trabzon'da, FETÖ'den aranan 2 eski emniyet müdürü yakalandı
25 Şubat 2021 Perşembe, 14:00 DHA

Trabzon'da, FETÖ'den aranan 2 eski emniyet müdürü yakalandı
2 jandarma personelini yaralayan firari yakalandı
25 Şubat 2021 Perşembe, 13:00 İHA

2 jandarma personelini yaralayan firari yakalandı
Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçıyla ligde dalya diyecek
25 Şubat 2021 Perşembe, 14:00 DHA

Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçıyla ligde dalya diyecek
ByLock kullanıcısı 2 eski emniyet müdürü yakalandı
25 Şubat 2021 Perşembe, 12:00 İHA

ByLock kullanıcısı 2 eski emniyet müdürü yakalandı
Bu mescidin minaresi petrol varillerinden Minare, sıra dışı görüntüsüyle şaşırtıyor
25 Şubat 2021 Perşembe, 12:00 İHA

Bu mescidin minaresi petrol varillerinden Minare, sıra dışı görüntüsüyle şaşırtıyor
Karadeniz'de turizmcilerden sezon öncesi üst düzey kısıtlama talebi
25 Şubat 2021 Perşembe, 10:00 DHA

Karadeniz'de turizmcilerden sezon öncesi üst düzey kısıtlama talebi
'Pat pat'a bağlı düzenekle Karadeniz usulü 'kar' küreme
25 Şubat 2021 Perşembe, 10:00 DHA

'Pat pat'a bağlı düzenekle Karadeniz usulü 'kar' küreme
Çarşıbaşı'nda yangında vefat eden yaşlı çift toprağa verildi
24 Şubat 2021 Çarşamba, 20:00 İHA

Çarşıbaşı'nda yangında vefat eden yaşlı çift toprağa verildi
Trabzon Liman İşletmeciliği Müdürü Ermiş: “Nahcivan koridorunun hizmete girmesi bu bölgenin talihini değiştirecektir”
24 Şubat 2021 Çarşamba, 16:00 İHA

Trabzon Liman İşletmeciliği Müdürü Ermiş: “Nahcivan koridorunun hizmete girmesi bu bölgenin talihini değiştirecektir”
2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 6 - Şanlıurfaspor: 2
24 Şubat 2021 Çarşamba, 16:00 İHA

2. Lig: Hekimoğlu Trabzon FK: 6 - Şanlıurfaspor: 2
Hekimoğlu Trabzon - Şanlıurfaspor: 6-2
24 Şubat 2021 Çarşamba, 17:00 DHA

Hekimoğlu Trabzon - Şanlıurfaspor: 6-2
Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
24 Şubat 2021 Çarşamba, 15:00 İHA

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor´da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
24 Şubat 2021 Çarşamba, 16:00 DHA

Trabzonspor´da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
Trabzon'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 14:00 İHA

Trabzon'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı
Taşları çalınan tarihi çeşme yeniden yapılacak
24 Şubat 2021 Çarşamba, 14:00 İHA

Taşları çalınan tarihi çeşme yeniden yapılacak
Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe şansızlığını kırmak istiyor
24 Şubat 2021 Çarşamba, 13:00 İHA

Anthony Nwakaeme, Fenerbahçe şansızlığını kırmak istiyor
Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 14:00 DHA

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
Sertaç Güven: Abdullah Avcı takımı yeniden diriltti
24 Şubat 2021 Çarşamba, 13:00 DHA

Sertaç Güven: Abdullah Avcı takımı yeniden diriltti
Trabzon heyecanla hızlı tren projesini bekliyor Ortahisar Platformu Başkanı Solak: “Demir yolu, Çin’den İngiltere’ye kadar uzanan demir İpekyolu hattını oluşturan 14 ülkeden yolcu ve yük taşıyarak şehrimizi bölgenin en işlevsel limanı vasıtasıyla Kafkaslar'a açılan bir pencere haline getirecektir”
24 Şubat 2021 Çarşamba, 12:00 İHA

Trabzon heyecanla hızlı tren projesini bekliyor Ortahisar Platformu Başkanı Solak: “Demir yolu, Çin’den İngiltere’ye kadar uzanan demir İpekyolu hattını oluşturan 14 ülkeden yolcu ve yük taşıyarak şehrimizi bölgenin en işlevsel limanı vasıtasıyla Kafkaslar'a açılan bir pencere haline getirecektir”
Trabzonspor'un Fenerbahçe planı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 12:00 İHA

Trabzonspor'un Fenerbahçe planı
Trabzon’da korona virüste hedef mavi nokta Hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta’dan uyarı geldi Dr. Usta: “Genel olarak baktığımızda vatandaşımız inşallah o tür bir organizasyonlara girmeyecek”
24 Şubat 2021 Çarşamba, 12:00 İHA

Trabzon’da korona virüste hedef mavi nokta Hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili Trabzon Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Usta’dan uyarı geldi Dr. Usta: “Genel olarak baktığımızda vatandaşımız inşallah o tür bir organizasyonlara girmeyecek”
Trabzon´da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı
24 Şubat 2021 Çarşamba, 12:00 DHA

Trabzon´da silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı