Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Trabzon'da hukuk öğrencileri "Yargı Simülasyonu" etkinliğine katıldı

        Trabzon'da hukuk öğrencileri "Yargı Simülasyonu" etkinliğine katıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Hukuk Komisyonu, Trabzon Üniversitesi Hukuk Kulübü ve Hukuk Klinikleri Kulübü iş birliğinde hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik "Yargı Simülasyonu" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Trabzon'da hukuk öğrencileri "Yargı Simülasyonu" etkinliğine katıldı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Hukuk Komisyonu, Trabzon Üniversitesi Hukuk Kulübü ve Hukuk Klinikleri Kulübü iş birliğinde hukuk fakültesi öğrencilerine yönelik "Yargı Simülasyonu" etkinliği gerçekleştirildi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Trabzon Adliyesinde yapılan etkinliğe katılan öğrenciler, hakim, savcı, davacı ve davalı rollerini üstlenerek mahkeme sürecini canlandırdı.

        Öğrenciler, duruşma yönetimi, savunma teknikleri, hitabet ve hukuki analiz gibi konularda uygulama fırsatı buldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Abdurrahman Can Aydın, "Hukuk Komisyonumuzun gayretleri ve Gençlik Meclisimiz bünyesinde yer alan avukat arkadaşlarımızın destekleriyle Trabzon'da hukuk alanında çok daha büyük ve kapsamlı organizasyonlar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

        Gençlik çalışmalarında Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceklerini kaydeden Aydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e verdiği destekten dolayı teşekkür etti.



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Hantavirüs gemisinde tahliyeler başladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Cumhurbaşkanı Anneler Günü'nü kutladı
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Hürmüz'de sessiz savaş, masada eksik barış
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Düzce'de rafting sırasında facia! Sporcu kadın hayatını kaybetti!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        Üç silahşor şampiyonluğu getirdi!
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        3,5 milyon sayfalık Epstein arşivi halka açıldı
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        "Osimhen'i 150 milyon Euro'ya satmam!"
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Hantavirüs krizi! Belirtileri neler, nasıl tedavi ediliyor?
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Savaş değişti, Trump'ın söylemleri değişmedi
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        Bu ilaçlamalara dikkat: Panzehri yok, ölüme neden olur
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Anneler Günü kutlu olsun"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        "Hedef üst üste 5. şampiyonluk"
        En güçlü bağlanma rekoru
        En güçlü bağlanma rekoru
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Dyatlov Geçidi’ndeki 9 dağcıya ne oldu?
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Polisle karşı karşıya geldiler
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Katile uzanan sinyal! 2 bin 200 kilometrelik takip!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Şampiyon Galatasaray kasasını dolduracak!
        Katy Perry açacak
        Katy Perry açacak
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Bu 16 ülkenin 1'den fazla kıtada toprağı var!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!
        Meğer Antik Roma'da bile varmış!

        Benzer Haberler

        Büyükşehir'den Türkiye'ye örnek 'yargı simülasyonu'
        Büyükşehir'den Türkiye'ye örnek 'yargı simülasyonu'
        37 yıl sonra açtığı okulda öğrencilerle buluştu
        37 yıl sonra açtığı okulda öğrencilerle buluştu
        Trabzonspor, puanların yarısını İstanbul'dan topladı
        Trabzonspor, puanların yarısını İstanbul'dan topladı
        Trabzonspor'a Türkiye Kupası maçı öncesi moral
        Trabzonspor'a Türkiye Kupası maçı öncesi moral
        Tepede yaşam, altta dinamit Trabzon'un Maçka ilçesinde taş ocağı krizi
        Tepede yaşam, altta dinamit Trabzon'un Maçka ilçesinde taş ocağı krizi
        Trabzon'da "İnsandan Kaçan" adlı tiyatro oyunu sahnelendi
        Trabzon'da "İnsandan Kaçan" adlı tiyatro oyunu sahnelendi