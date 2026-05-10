Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Giriş: 10.05.2026 - 18:00
Salon:HayriGür
Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk Bayraktar
Trabzonspor: Reed 25, Berk Demir 9, Yeboah 11, Hamm 12, Taylor 12, Girard 12, Alican Güney 2, Batu Bircan, Ege Arar 7, Dorukhan Engindeniz
Mersinspor: Olaseni 11, March 23, Cowan 19, Ergi Tırpancı 2, Chassang, Kartal Özmızrak 4, Leon Apaydın 3, White 18, Enoch
1. Periyot: 25-20
Devre: 49-33
3. Periyot: 66-55
