Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri Bakan Bak, Trabzon Üniversitesinde konuştu:

        Bakan Bak, Trabzon Üniversitesinde konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Üniversite kulüplerine projelerinde destek veriyoruz. 2025 yılında 1,5 milyon üniversiteli öğrencimizle bir şekilde dolaylı veya dolaysız temas halinde olduk." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 20:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bakan Bak, Trabzon Üniversitesinde konuştu:

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Üniversite kulüplerine projelerinde destek veriyoruz. 2025 yılında 1,5 milyon üniversiteli öğrencimizle bir şekilde dolaylı veya dolaysız temas halinde olduk." dedi.


        Bakan Bak, Trabzon Üniversitesi (TRÜ) kampüsündeki spor sahalarında Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi sporcuları ve TRÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

        Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde üniversite kulüpleriyle yakın işbirliğinde olduklarını belirten Bak, "Bu projeyi başlatalı 2 yıl oldu. Üniversite kulüplerine projelerinde destek veriyoruz. 2025 yılında 1,5 milyon üniversiteli öğrencimizle bir şekilde dolaylı veya dolaysız temas halinde olduk. Bu projeler çok önemli." diye konuştu.

        Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden gelmesi ve spora yapılan yatırımlarla Türkiye'nin birçok önemli organizasyonu başarıyla gerçekleştirdiğini vurguladı.

        Bu kapsamda 2025'in kıymetli ve başarılı geçtiğini ifade eden Bak, "Voleybol kadın milli takımımız, Dünya Şampiyonası'nda final oynadı. İtalya ile oynadık ama onlardan daha fazla sayı almamıza rağmen biraz tecrübesizlik sebebiyle de maçı kaybettik, dünya ikincisi olduk. Erkek voleybol takımımız da dünya ligine katıldı. O da önemli. Basketbol milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda final oynadı. A Milli Futbol Takımımız 24 yıl sonra bu yıl düzenlenecek Dünya Kupası'na katılacak. Bizim çocuklara da başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.





        - "Spor gerçekten birleştirir, iyileştirir"

        YÖK ile Spor Dostu Kampüs Projesi'ni yürüttüklerine değinen Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Spor Dostu Kampüs demek üniversite öğrencilerinin spor yapması demek. Dersten artan zamanda kendinizi dinlendirmek için sporun dinlendirici, birleştirici özelliğini sağlamak için hep beraber sporu hayatınızın bir parçası olarak yerleştirin. Spor gerçekten birleştirir, iyileştirir. O yüzden birçok yatırım yapıyoruz."


        Bak, Formula 1 yarışlarının 2027 yılında yeniden İstanbul'da düzenleneceğine işaret ederek, "Dolayısıyla hep beraber o arabaların adrenalini, motorların gücünü, araçların yarışını izleyeceğiz. Yine 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı biz İtalya ile beraber organize edeceğiz. Bunlar bizim spor tesislerine ve spora yaptığımız yatırımlar." diye konuştu.

        Kampüsteki voleybol ve futbol sahalarında oynanan maçları izleyen Bakan Bak, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret ederek İl Başkanı Sezgin Mumcu ve partililerle bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşandı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Beşiktaş iskelesinde bıçaklı saldırı
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Osimhen Şampiyonlar Ligi'nde zirvede!
        Aidatlarda sistem değişti
        Aidatlarda sistem değişti
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        "Savunma ihracatında hedef ilk 10"
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Şanlıurfa'da dehşet yaşandı! Silahlı kavgada 3 kiş öldü!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Mourinho yeniden Real Madrid yolunda!
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Gökhan Böcek: "Veli Ağbaba 1 milyon euro istedi"
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Mayıs 2026'nın haberleri
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        ABD: İran'dan bugün yanıt almalıyız
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Aziz Yıldırım'dan birlik çağrısı!
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        Myanmar'da 11 bin karatlık dev yakut bulundu
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        "Gazze'ye 1 milyon konserve dağıtıldı"
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Alman devi 3 bin kişiyi işten çıkaracak
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        Topkapı Sarayı'nın Harem'inde yeni dönem!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Bakan Bak, Arsin Spor Kompleksi'nin açılışında konuştu:
        Bakan Bak, Arsin Spor Kompleksi'nin açılışında konuştu:
        CHP heyeti maden ruhsatlarına tepki amacıyla Trabzon ve Rize'de vatandaşlar...
        CHP heyeti maden ruhsatlarına tepki amacıyla Trabzon ve Rize'de vatandaşlar...
        Trabzon'da "Mahmut Celaleddin Ökten Sempozyumu" düzenlendi
        Trabzon'da "Mahmut Celaleddin Ökten Sempozyumu" düzenlendi
        Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
        Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
        Trabzonspor'a İBB'den 'Kartal' darbesi
        Trabzonspor'a İBB'den 'Kartal' darbesi