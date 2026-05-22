Of'tan kısa kısa

Of Fen Lisesi'nde "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.



Okuldan mezun olarak çeşitli üniversitelerde eğitim alan 42 öğrenci, etkinlik kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, güzel ve anlamlı bir program yapıldığını belirterek, "Bu okulun burada açılmasında emeği olan bir büyüğünüz olarak gördüğüm manzaradan gurur duydum. Rabbime şükürler olsun ki sizler gibi değerli gençlerimizi okulumuzda mezun etmişiz." dedi.





- Anaokulunda "açık hava sınıfı" açıldı





Şehit Hüsnü Uyan Anaokulu'nda "açık hava sınıfı" açıldı.





Okul Müdürü Zülal Kerimkar, yaptığı konuşmada, öğrencileri binaların dışına çıkararak doğa ile iç içe eğitim almalarını sağladıklarını söyledi.





Konuşmanın ardından sınıf açılışını Kaymakam Eşref Akça, Cumhuriyet Savcısı Abdurrahim Günaydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu yaptı.





Akça, sınıfın oluşturulmasında emeği geçen okul idarecileri ve öğretmenleri tebrik etti.















