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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti! - Son dakika cinayet haberleri

        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!

        İstanbul Esenyurt'ta, iki grup arasında sosyal medyada başlanan küfürleşme, önce darp olayına ardından cinayete uzandı. Çıkan bıçaklı kavgada, 18 yaşındaki Davut Çelik hayatını kaybetti. Olayda 2'si ağır, 3 kişi de yaralandı. Bıçaklı kavgada cinayeti işlediği belirtilen 30 yaşındaki Mehmet Y., olayda kullandığı bıçakla yakalandı

        Giriş: 12.03.2024 - 07:45 Güncelleme: 12.03.2024 - 07:46
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        Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!
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        İstanbul'da olay, dün saat 16.45 sıralarında Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polise, kalabalık bir grubun bıçaklı kavgası ihbarı geldi. Hızla olay yerine giden polis ekipleri, iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 4 kişinin yaralandığı ve çeşitli hastanelere gönderildiğini belirledi.

        BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralıların götürüldüğü hastanelerde inceleme yapan polis ekipleri, olayda yaralananlardan biri olan 18 yaşındaki Davut Çelik’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayda yaralanan 3 kişiden ikisin de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

        ZANLI BIÇAKLA YAKALANDI

        Olayın ardından hemen bilgi toplayan polis ekipleri iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada bıçağı kullandığı belirlenen Mehmet Y.’yi (30) kısa sürede yakaladı. Olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alınan şüpheli emniyette götürüldü.

        SOSYAL MEDYADAKİ TARTIŞMA CİNAYETE UZANDI

        Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, bıçaklı kavganın nedenini kısa sürede ortaya çıkardı. İddialara göre hayatını kaybeden Davut Çelik ve olayda yaralanan Yakup Ç., birkaç gün önce sosyal medya üzerinden küfürleştikleri Cihat Y.’yi darp etti.

        İKİ GRUP MEYDANDA KARŞILAŞTI

        Cihat Y. yakını Mehmet Y. ile polise giderek konu hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis, şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Şikayetin ardından, Cihat Y. ve yakını, şüphelilerle Esenyurt Meydan'da karşılaştı. Bu karşılaşma üzerine iki grup arasında bıçaklı kavga yaşandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

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        #istanbul
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