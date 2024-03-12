Sosyal medyadaki tartışma cinayetle bitti!

İstanbul'da olay, dün saat 16.45 sıralarında Esenyurt Meydanı'nda yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polise, kalabalık bir grubun bıçaklı kavgası ihbarı geldi. Hızla olay yerine giden polis ekipleri, iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 4 kişinin yaralandığı ve çeşitli hastanelere gönderildiğini belirledi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Yaralıların götürüldüğü hastanelerde inceleme yapan polis ekipleri, olayda yaralananlardan biri olan 18 yaşındaki Davut Çelik’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayda yaralanan 3 kişiden ikisin de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.