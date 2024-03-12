52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Danirmarka Kraliçesi 2. Margrethe'nin yeni işi belli oldu

Tasarımlarıyla daha önce de temsillere destek veren 83 yaşındaki Kraliçe, bu yıl kuruluşunun 150. yılını kutlayan Tivoli Bahçeleri'nin yayımladığı bildirisinde, "Eğlenceli bir gösteri olacak ve macerayı sahnede görmek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.