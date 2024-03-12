Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya 52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Danirmarka Kraliçesi 2. Margrethe'nin yeni işi belli oldu

        52 yıl sonra tahttan çekilmişti: Danirmarka Kraliçesi 2. Margrethe'nin yeni işi belli oldu

        Ocak ayında tahta çıkışının 52. yılında görevini bırakan Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe'nin yeni işi belli oldu. 2. Margrethe, bundan böyle bale gösterimi için kostüm tasarlayacak

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 07:33 Güncelleme: 12.03.2024 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yarım asırdan fazladır saltanat sürdükten sonra tahtından feragat eden Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, Kopenhag'daki Tivoli Bahçeleri'ndeki bale gösterimi için kostüm tasarladığını açıkladı.

        2

        2. Margrethe, başkent Kopenhag'daki ünlü Tivoli Bahçeleri'nde bulunan Pandomim Tiyatrosu'nda sahnelenecek ve Danimarkalı yazar Hans Christian Andersen'in "Sakar Hans" adlı masalından uyarlanan balenin kostüm ve dekor tasarımı için kolları sıvadı.

        3

        Tasarımlarıyla daha önce de temsillere destek veren 83 yaşındaki Kraliçe, bu yıl kuruluşunun 150. yılını kutlayan Tivoli Bahçeleri'nin yayımladığı bildirisinde, "Eğlenceli bir gösteri olacak ve macerayı sahnede görmek için sabırsızlanıyorum." ifadesini kullandı.

        4

        Andersen'in 1855'te yayımlanan "Sakar Hans" adlı masalı, kralın kızıyla evlenmek isteyen 2 kibirli ve zeki kardeşin başarısız olmasına karşın 3'üncü kardeşin samimi ve fevri hareketleriyle prensesin gönlünü kazanarak kral olmasını konu alıyor.

        5

        2. Margrethe, 14 Ocak'ta tahta çıkışının 52. yılında görevinden feragat etmiş ve yerini 55 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Frederik ile gelini Kraliçe Mary'e bırakacağını açıklamıştı.

        6

        Danimarka Kraliçesi, 1972'de taç giymişti.

        *Haberin görselleri Associated Press ve AA tarafından servis edilmiştir.

        #Danirmarka Kraliçesi 2. Margrethe
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyanın silah devi ABD
        Dünyanın silah devi ABD
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Bakırköy'de TIR otomobilin üzerine devrildi
        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te dağıldı!
        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
        Freni boşaldı, 7 aracı hurdaya çevirdi
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        Santos'la dikkat çeken istatistik!
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Oğuzhan Genç yazdı: Soru işaretleri
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        Ersoy: Programın formatında siyaset yok
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        İstanbul’da dehşet! Eşini çocuğunun gözü önünde öldürdü
        Pogba'ya şok teklif!
        Pogba'ya şok teklif!
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        5 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Atom bombası yüzünden kanser olanların hikayesi
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası