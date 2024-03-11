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        Trabzon'da bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı

        Trabzon'un Araklı ilçesinde derede yaralı bulunan karaca, tedavi için koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 15:12 Güncelleme: 11.03.2024 - 15:12
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        Trabzon'da bulunan yaralı karaca tedavi altına alındı
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        Trabzon'un Araklı ilçesinde derede yaralı bulunan karaca, tedavi için koruma altına alındı.

        İlçeye bağlı Küçükdere mevkisinde, köpeklerin saldırısına uğradığını tahmin edilen karacayı bulan kişi, sudan çıkardığı hayvanı aracıyla Sürmene ilçesine getirdi.

        Ardından durumu Sürmene Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildiren vatandaş, yaralı karacayı ekiplere teslim etti.

        Ekiplerce koruma altına alınan karacanın tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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