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        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

        ,Trabzonspor, Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün saat 11.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 15:50 Güncelleme: 10.03.2024 - 15:55
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        Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
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        ,Trabzonspor, Süper Lig’in 30’uncu haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün saat 11.30’da yaptığı antrenmanla başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Süper Lig’in 29’uncu haftasında Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmada forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı. 5’e 2 ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

        Öte yandan sakatlığı bulunduğu için Fatih Karagümrük maçında oynamayan bordo- mavililerin deneyimli kalecisi Uğurcan Çakır ise antrenmana katılarak takımla birlikte çalıştı.

        Bordo-mavili takım 1 günlük iznin ardından salı günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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