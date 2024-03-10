Tarladan vahşet çıktı! Karısını ve oğlunu öldürüp parçaladı
İstanbul Bağcılar'da boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir'i silahla öldüren emekli polis memuru C. Bedir'in işlediği vahşetin detayları ortaya çıktı. Buna göre katil zanlısının, oğlunu ve eşini öldürdükten sonra ikisinin başını gövdesinden keserek ayırdığı ve çuvala koyduğu cansız bedenleri memleketi Kırklareli'ye götürmek için yola çıktığı öğrenildi. Zanlı, yolda aracı bozulunca da cansız bedenleri tarlaya gömdü. Katile cesetleri taşımakta yardımcı olan iki arkadaşı da gözaltına alındı. İşlemlerin ardından 3 şüpheli adliyeye gönderildi
Tüyler ürperten çifte cinayet 8 Mart Dünya Kadınlar Günü işlendi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre C. Bedir (54), boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan eşi Zeynep Bedir (45) ile oğulları Tarık Bedir'i (26) silahla öldürdükten sonra, Kırklareli'de tarlaya gömdü.
Ortaya çıkan cinayetler sonrası gözaltına alınan Bedir'in yer göstermesiyle tarlaya gömülen anne ile oğlunun cansız bedeni bulundu. Soruşturmada tüyler ürperten ayrıntılar çıktı.
ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA BAŞLARINI GÖVDEDEN AYIRDI
Olayla ilgili yapılan çalışmalarda cesetleri taşımakta yardımcı oldukları belirlenen Bedir’in iki arkadaşı M.N.S. ve M.S.M. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan C. Bedir ve iki arkadaşı sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan araştırmada, anne ve oğlunun öldürülmesinde vahşet çıktı. Ortaya çıkan ayrıntılara göre, emekli polis memuru C. Bedir (54), tartıştığı boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Bedir ile oğulları Tarık Bedir'i silahla ateş ederek öldürdü. Öldürdüğü eşi ve oğlunun cansız bedenlerini yok etmek için önce başlarını gövdeden ayırdı.
ARAÇ BOZULUNCA CESETLERİ GÖMDÜ
Parçaladığı iki cesedi çuvala koyan C. Bedir, daha sonra çuvalı da arabasının bagajına yerleştirdi. Ardından Kırklareli Çeşmeköy’deki tarlasına doğru yol aldı. Tarlaya yakın bölgede aracı bozuldu. Bunun üzerine cesetleri aracın bozulduğu bölgeye yakın tarlaya gömdü.
ADLİYEYE GÖNDERİLDİ
C. Bedir'in gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Zeynep Bedir ve oğlu Tarık Bedir'in cesetlerini buldu. Silahla öldürüldükten sonra başları da kesilen cansız bedenler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan C. Bedir ve iki arkadaşının işlemleri emniyette tamamlandı. Soruşturmanın ardından Bedir ve iki arkadaşı adliyeye sevk edildi.