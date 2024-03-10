Tüyler ürperten çifte cinayet 8 Mart Dünya Kadınlar Günü işlendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre C. Bedir (54), boşanma aşamasında olduğu ve kayıp olarak aranan eşi Zeynep Bedir (45) ile oğulları Tarık Bedir'i (26) silahla öldürdükten sonra, Kırklareli'de tarlaya gömdü.

Ortaya çıkan cinayetler sonrası gözaltına alınan Bedir'in yer göstermesiyle tarlaya gömülen anne ile oğlunun cansız bedeni bulundu. Soruşturmada tüyler ürperten ayrıntılar çıktı.

REKLAM ÖNCE ÖLDÜRDÜ SONRA BAŞLARINI GÖVDEDEN AYIRDI Olayla ilgili yapılan çalışmalarda cesetleri taşımakta yardımcı oldukları belirlenen Bedir’in iki arkadaşı M.N.S. ve M.S.M. de gözaltına alındı. Gözaltına alınan C. Bedir ve iki arkadaşı sorgulanmak üzere İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Yapılan araştırmada, anne ve oğlunun öldürülmesinde vahşet çıktı. Ortaya çıkan ayrıntılara göre, emekli polis memuru C. Bedir (54), tartıştığı boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Bedir ile oğulları Tarık Bedir'i silahla ateş ederek öldürdü. Öldürdüğü eşi ve oğlunun cansız bedenlerini yok etmek için önce başlarını gövdeden ayırdı.