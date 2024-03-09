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        Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularının oyun içerisinde doğru hamleler yaptığını ve net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 22:32 Güncelleme: 09.03.2024 - 22:32
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        Trabzonspor-VavaCars Fatih Karagümrük maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 5-1 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, oyuncularının oyun içerisinde doğru hamleler yaptığını ve net bir galibiyet aldıklarını söyledi.

        Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, özellikle iki haftadır kendilerine ilk gelen topun gol olduğunu belirterek, "Alanya’da da iyi başladığımız müsabakada aynısını yaşadık. Bugün itibarıyla da çok detayına girmeyeceğim çok basit kaybettik, taç oldu, korner oldu, korner gol oldu." dedi.

        Oyun planlarını anlatan Avcı, şöyle devam etti:

        "Özellikle topa ne kadar çok sahip olursak rakibi daha çok yaslayacaktık ceza sahasına, bunu 20-25’inci dakikadan sonra çok doğru bir şekilde yaptık. Her sabırlı oynadığımızda oyunun yönünü değiştirdiğimizde çok önemli iki tane konu başlığı vardı 4-4-2 gibi karşılıyorlardı. 3’lü grup kenarlar, blok araları ve arkaları bizim için çözüm noktalarıydı. Devre biterken Bardhi’nin rakibe çarpıp girmesi, 1-1 iken bence Taha’nın çıkardığını tebrik etmek lazım. Her seferinde geri düştüğün zaman kırılmalar olabiliyor o bizi ayakta tuttu. Sonrasında da o dominant oyuna ısrarla devam ettik ve istedik."

        Avcı, oyuncuların da net bir şekilde planlarına yardımcı olduğunu kaydederek, "Pepe’nin dönüşü, Umut’un olması, Trezeguet gol attı, Edin Visca oyunda doğru durdu. Birkaç değişiklik yaptık. Fernandez’in son durumunu görmek için oyuna aldık, Mendy’i de orta sahaya çektik. Oyuncularım oyun içerisinde doğru hamleler yaptı. Net bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tekrardan tebrik ediyorum, Fatih Karagümrük’e de kalan maçlarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

        Sakat oyuncuların durumuna ilişkin de Avcı, "Bildiğiniz üzere Paul Onuachu yok. Kendisi milli takım arasına kadar olmayabilir. Mislav Orsic sağlıklı bir şekilde çalışıyor ama milli takım arasından sonra hazırlık maçı alıp kendisini biraz daha göreceğiz. Kaptanımız Uğurcan Çakır, 2-3 haftadır ağrılarla oynuyordu. Artık ağrı eşiği kendisini zorlamaya başladı. Koruma altına aldık. Sağlık ekibimiz bu konuyla alakalı 2-3 gün içerisinde daha detaylı açıklama yapacaktır." dedi.

        Avcı, fair-play alması konusunda ise "Fair-play ödül komitesine teşekkür ediyorum layık gördükleri için. Bizim gibi insanların üsluplarını, düşüncelerini, doğruları, söylemlerini çok net bir şekilde söylemeleri gerekiyor. Bu ortamın çok kaotik ve karışık olduğunu biliyoruz. Bir sürü negatif şeylerin konuşulduğu, yaşandığı, sataşmaların olduğu ama ertesi gün tekrar başlanan bir oyuna ne kadar çok değer katabiliyorsak, bu beni son derece mutlu ediyor. Ben hep hayatım boyunca samimiyetten yana oldum. Böyle bir ödüle layık gördükleri için, komitenin duyarlılıkları ve hassasiyetleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Trabzonspor'da iki dönemde toplam bin gün görev yapmasıyla ilgili bir soruya da Avcı, "Futbolda rakamları aklımda tutuyorum da bunu saymamıştım. Geçen 7 Mart’ı ayrıldığım için biliyordum, 7 aydır yoktum, 5 aydır buradayız. Güzel. Trabzonspor gibi bir camianın tarihinde olmak, içinde bulunmak, sevgi, saygı görmek, göstermek benim için çok değerli. Buna layık olmaya çalışıyoruz, umarım devamı gelir." yanıtın verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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