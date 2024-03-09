Trabzon'da merdivenden düşen kadın hayatını kaybetti

Kırımlı'nın, komşularıyla ramazan için makarna yapmak üzere üst kattaki daireden malzeme aldığı, inerken dengesini yitirip merdivenden düştüğü ifade edildi.

Olay yerine jandarma ile sevk edilen sağlık ekipleri Kırımlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan Günay Kırımlı, ikamet ettiği binanın 2. katında merdivenden inerken dengesini kaybetti.

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