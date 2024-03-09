Trabzon'da merdivenden düşen kadın hayatını kaybetti
Trabzon'un Of ilçesinde 53 yaşındaki kadın, merdivenden düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Trabzon'un Of ilçesinde 53 yaşındaki kadın, merdivenden düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesi'nde yaşayan Günay Kırımlı, ikamet ettiği binanın 2. katında merdivenden inerken dengesini kaybetti.
Basamaklardan yuvarlanarak kafasını zemine çarpan Kırımlı'nın yakınları, ilk yardım çağırdı.
Olay yerine jandarma ile sevk edilen sağlık ekipleri Kırımlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
İki çocuk annesi Günay Kırımlı'nın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kırımlı'nın, komşularıyla ramazan için makarna yapmak üzere üst kattaki daireden malzeme aldığı, inerken dengesini yitirip merdivenden düştüğü ifade edildi.
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