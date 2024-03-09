Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı yazar yorumları
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 29. haftada ağırladığı Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 5'e çıkardı. Spor yazarları, Galatasaray'ın Rizespor karşısındaki performansını kaleme aldı.
Ömer Üründül (Sabah): Dün gece ilk 45 dakikada benzeri görülmemiş mükemmel 4 gol izledik. Sonuca baktığımızda da Galatasaray, aldığı farklı galibiyetle yoluna devam etti. Aslında maç ilk yarıda bitmişti. Galatasaray çok mu iyi oynadı? Kesinlikle hayır. Ama Çaykur Rizespor taktik açıdan Galatasaray'a çok elverişli saha içi ortam sundu.
Galatasaray'da Mertens vasattı. Kerem Aktürkoğlu etkisizdi. Zaha bildiğiniz gibi fizik açıdan yetersizdi. İcardi yürüyerek oynadı ama Rizespor bu duran santrfora bile gol attırdı. İşte ligimizin hali. G.Saray'ın dün rahat kazanmasında en büyük pay sahibi 7 kişiydi. Geri 4'lü bunların içinde. Nerede görev verilirse aksatmadan işini yapan Berkan Kutlu, Torreira ve Demirbay. Yaptığı büyük taktik hatayla da İlhan Palut bu maçtan ders almalı.
Serkan Akcan (Fanatik): Kerem Demirbay öylesine müthiş bir ilk yarı oynadı ki, adeta Bundesliga’daki prime dönemlerine taş çıkarttı. Sezon başında lige adapte olma sorunu yaşayan Kerem Demirbay’ın aylar ilerledikçe Ali Sami Yen’e nasıl kök saldığını Galatasaray’ı nasıl sahiplendiğine şahit oluyoruz. Sanırım Galatasaray’ın ligdeki bu konforlu oyununu sağlayanın Mertens’li ‘4-2-3- 1’ olduğunu söylemeye gerek yok. Okan Buruk sezon başında Zaha’yı sola koyabilmek için Kerem Aktürkoğlu’nu forvet arkasına çekip yeni bir kurgu denemiş olsa da aradığı konforu yine Mertens’te buldu.
Galatasaray yıpratıcı bir fikstürden çıkarken 2 kupadan birden elenmişti. Şimdi geçen sezonki düzenlerine dönmenin konforunu yaşıyorlar. Haftada sadece 1 maç oynayarak ilerleyecek olmak Icardi ve arkadaşları için fazladan taktik idman, dinlenme ve toparlanma anlamına gelecek.
Uğur Meleke (Hürriyet): Galatasaray formasıyla yakın tarihte çok iyi merkez orta sahalar izledik: Okan-Emre-Suat, belki de Türk futbol tarihinin en iyi orta üçlüsüydü. Selçuk-Melo çok iyi işlere imza attılar. Belki de 10 yıl sonra Galatasaray unutulmamaya aday yeni bir orta ikili yakaladı: Torreira ve Kerem Demirbay...
Kerem Demirbay, Türk futbol kamuoyunun iştahla öveceği türden bir orta saha tipi değil. Gösterişten uzak. Toplu oyun kadar topsuz oyunun da ustası. Geçtiğimiz hafta derbi yazısında onun Beşiktaş orta sahasına karşı nasıl fark yarattığını ifade etmeye çalışmıştım. Beş gün geçti, o sükseli performansının üstüne goller ekledi Kerem. Onun stilini İlkay Gündoğan’a benzetiyorum. Sadelikte usta her ikisi de.
İbrahim Yıldız (Habertürk): Sahanın yıldızı tartışmasız Kerem Demirbay’dı. Oyun aklı olan, ne yaptığını bilen, oyunu yönlendiren, rakip ceza sahası önünde sürekli aksiyon üreten bir futbolcu. Galatasaray takımının dinamosu diyebileceğimiz Demirbay tam olarak köprü görevi üstlendi. Kalitesini her hareketiyle gösterdi açıkçası. Attığı 3 golle kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Kerem Demirbay takımı bir orkestra şefi gibi yönetti. Şef iyi olunca ekip de ona uydu. Ve ortaya güzel demesek de iyi oyun ve harika goller çıktı.
Galatasaray’ın kalan maçlarına bakıldığında zorlayacak takım sayısı az gibi. Önümüzdeki hafta oynayacakları Kasımpaşa karşılaşması belki de Sarı-Kırmızılı takımın en zor deplasmanı olacak. Ligin en iyi futbol oynayan ekiplerinden birisi olan Kasımpaşa’nın bu maçta performansı merak ediliyor. Bu karşılaşmanın sonucu şampiyonluk serüveninde önemli rol oynayacaktır. Okan Buruk ve takımının kazanma alışkanlığı devam ediyor. Alınan farklı sonuç taraftarı şimdiden şampiyonluk havasına soktu…
Levent Tüzemen (Sabah): Okan hoca, dar kadro ile adeta şapkadan tavşan çıkarıyor. Berkan, sol stoper oynadı, başarılıydı, riske girmeden 1-2 hata dışında basit oynamayı tercih etti. Kaan'ın sakatlanması sonrası Barış Alper sağ beke geçti. Sahada mücadele eden kadronun çoğu şampiyonluk yaşamış oyunculardı. Yani Okan hoca final haftalarına girilirken bu havayı koklamış oyuncuları tecrübeyi, uyumu ve kaliteyi sahaya sürdü.
Bir haftalık ceza Zaha'ya yaramış ki daha istekliydi, takım oyununa ayak uydurmaya özen gösterdi. İcardi belki çok topla buluşamadı ancak 10 numara gibi orta alana gelip oyunu yönlendirme konusunda liderlik yaptı.
Mertens, yaş almayan oyuncu grubuna giriyor. Koşuyor, basıyor mücadele ediyor. Ve en önemlisi aklı ile oynayıp arkadaşlarını yönetiyor. G.Saray, psikolojisini güçlendiren farklı bir galibiyet aldı. Şunu eklemek lazım; özellikle Kerem Demirbay'ın attığı ilk iki gol, kalitesinin, tekniğinin ve vuruş becerisinin bir gösterdi.
Çağatay Çelik (Habertürk): 2024 itibarıyla ritim yakalamaya başlayan Kerem Demirbay kariyerindeki ilk hat-trick'ini yaparken Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz da biraz dinlenme fırsatı buldu. Kerem Demirbay da bir zamanlar neden bonservisine 32 milyon Euro ödendiğini gösterdi.
İç sahada üst üste 18. galibiyetini alan Okan Buruk, bir zamanlar öğrencisi olduğu Mircea Lucescu'nun rekoruna ortak oldu. Şampiyonlar Ligi'nde rekabetçi kalabilen, 10 günde yarışılan dört kulvarın ikisinde havlu atılan ancak devamında çok dar bir oyuncu grubuyla derbi galibiyeti çıkarıp, zor geçmesi beklenen bir müsabakada farklı kazanan teknik direktöre ancak şapka çıkarılır.
Serkan Korkmaz (Fotomaç): Farklı kazanarak genel averajı düzeltme fırsatı varken yenen goller biraz tat kaçırsa da ilk düdükten son düdüğe kadar eğlenen ve eğlendiren bir takım vardı sahada. Sakatlar iyileştiğinde, Aktürkoğlu ile Icardi biraz daha vites büyüttüğünde sarı kırmızılılar yola kayıpsız devam edip yeni bir rekora daha imza atabilir. Bunun için önce Kasımpaşa'yı yenip, milli maç arasını verimli değerlendirmek şart.
Stata giderken "bu havada, bu kadar eksikle ve jokerle Okan Hoca için zor bir maç olabilir" diye düşünen ben bir kez daha vurguluyorum; deplasmanlarda ne olur bilmem fakat Cimbom kendi evinde uzun bir süre daha puan kaybı yaşamaz. Sarı kırmızılıların öyle muhteşem bir tribünü var ki, on kişinin arasına kaynayarak sahaya çıksam ben bile alkışlık top oynarım sanki. Ölmeden önce herkes Aslantepe'de bir kez maç izlemeli. Gerçekten çok acayip.