Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı yazar yorumları

Bir haftalık ceza Zaha'ya yaramış ki daha istekliydi, takım oyununa ayak uydurmaya özen gösterdi. İcardi belki çok topla buluşamadı ancak 10 numara gibi orta alana gelip oyunu yönlendirme konusunda liderlik yaptı.

Mertens, yaş almayan oyuncu grubuna giriyor. Koşuyor, basıyor mücadele ediyor. Ve en önemlisi aklı ile oynayıp arkadaşlarını yönetiyor. G.Saray, psikolojisini güçlendiren farklı bir galibiyet aldı. Şunu eklemek lazım; özellikle Kerem Demirbay'ın attığı ilk iki gol, kalitesinin, tekniğinin ve vuruş becerisinin bir gösterdi.