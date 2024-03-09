Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş JK United Payment, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş JK United Payment, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.
Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Siyah-beyazlı takımın gollerini 67. dakikada Opa Clement Tukumbuke ve 80. dakikada Başak Gündoğdu kaydetti.
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