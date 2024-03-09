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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş JK United Payment, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 14:22 Güncelleme: 09.03.2024 - 14:41
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
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        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş JK United Payment, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendi.

        Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.

        Siyah-beyazlı takımın gollerini 67. dakikada Opa Clement Tukumbuke ve 80. dakikada Başak Gündoğdu kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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