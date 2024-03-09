O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu! - Haberler

O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu! - Haberler

O anlar kamerada! Kuzey Marmara'da hız yapmıştı! Cezası belli oldu! İstanbul, Kuzey Marmara Otoyolu'nda, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hız yapan ve o anları cep telefonunun kamerasına çeken sürücünün cezası belli oldu!

Anadolu Ajansı Giriş: 09.03.2024 - 11:26 Güncelleme: 09.03.2024 - 11:42 facebook

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