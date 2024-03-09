Hasan Arat'tan flaş sözler: Beşiktaş'a çökmüşler!

"342 MİLYON DOLARLIK BORCU KUR FARKIYLA 100 MİLYON DOLARA İNDİRDİK"

"Aralık - Ocak döneminde hiçbir yatırım harcaması yapmadık. Daha sonra Aktifbank, Beko ve 100. yıl forma satışlarıyla toparlamaya başladık. Bu süre zarfında yaklaşık 1 milyar 200 milyon liralık bir ödeme yaptık. Ayda 100 milyona yakın futbolcu ödememiz var. Gelirlerimiz 80 milyon euro, giderlerimiz 90 milyon euro. Beşiktaş'ın hep açığı var. Bunun asıl nedeni 40 milyon euroyu aşan faiz gideri. Bu çok ciddi bir faiz gideri. Bu faiz giderini Beşiktaş'ın taşıma şansı yok. Mutlaka yeni kaynaklar üretmeliyiz. Mallarımızı satmadan bunu yapmalıyız. Banka borçlarımız Türk Lirası olarak 2 milyon 800 milyon seviyelerine çekmişiz. Geçmiş dönemde 342 milyon dolarlık borcu, Türk Lirası'na geçerek kur farkıyla 100 milyon dolara indirmişiz. Beşiktaş bunu sürdürebilir. Bankalar Birliği anlaşması 7 yıl daha var ve rakam eriyerek gidecek. Zaten bu anlaşma gereği yeni kredi çekemiyoruz."