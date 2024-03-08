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        Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçına hazır

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 20:04 Güncelleme: 08.03.2024 - 20:12
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        Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçına hazır
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        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde antrenman yaptı.

        Abdullah Avcı, antrenmanı ziyaret eden Trabzonspor Kadın Futbol Takımı oyuncularından Petra Pezelj ve Aida Hadzic'e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.

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