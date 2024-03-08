Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçına hazır

Abdullah Avcı, antrenmanı ziyaret eden Trabzonspor Kadın Futbol Takımı oyuncularından Petra Pezelj ve Aida Hadzic'e, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.

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