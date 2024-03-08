Trabzon'da itfaiye ve AFAD ekipleri çığda arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, itfaiye ve AFAD'dan 21 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Trabzon'da, itfaiye ve İl AFAD Müdürlüğü müdahale ekiplerinin katılımıyla Zigana Dağı'nda çığda arama ve kurtarma tatbikatı düzenlendi.

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