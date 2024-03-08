Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna" etkinliği gerçekleştirildi

        Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 17:03 Güncelleme: 08.03.2024 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna" etkinliği gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna" etkinliği düzenlendi.

        Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde Ganita mevkisinde gerçekleştirilen etkinliğe, davetliler katıldı.

        CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, 8 Mart'ın önemine değinerek, sadece Trabzon'da değil, Türkiye'nin ve dünyanın her noktasında bugün kadınların sokaklarda ve alanlarda fırsat eşitliği, özgürlük ve demokrasi için seslerini yükselttiğini söyledi.

        TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın ise bu yıl 8 Mart'ta farklı bir şeyler yapmak istediklerini belirtti.

        Etkinliği gelecek yıllarda daha da büyüterek rekor denemesi yapmayı amaçladıklarını dile getiren Aydın, bunun için de gerekli işlemleri yürüttüklerini aktardı.

        TTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Kazaz da katılımcıların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

        Katılımcılar kayıt yaptırdıktan sonra İmece folklor ekibi eşliğinde bir süre horon oynadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?

        Benzer Haberler

        Bakan Kacır: Bizim kitabımızda rehavete kapılmak yok (2)
        Bakan Kacır: Bizim kitabımızda rehavete kapılmak yok (2)
        Trabzon'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
        Trabzon'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri
        Kalp kapağı sağ boyun damarından girilerek değiştirilen hasta sağlığına kav...
        Kalp kapağı sağ boyun damarından girilerek değiştirilen hasta sağlığına kav...
        Trabzonspor, altyapıdan yetişen iki futbolcu ile sözleşme imzaladı
        Trabzonspor, altyapıdan yetişen iki futbolcu ile sözleşme imzaladı
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak