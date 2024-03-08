Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 09:55 Güncelleme: 08.03.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

        Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından Corendon Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, VavaCars Fatih Karagümrük'ü yenerek hem moral bulmak hem de üçüncü sıradaki yerini korumak istiyor.

        Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Orsic ve Onuachu, takımda yer alamayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Caner Erkin'e dev ceza!
        Caner Erkin'e dev ceza!
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Rupert Murdock nişanlandı
        Rupert Murdock nişanlandı
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?

        Benzer Haberler

        Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak
        Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak
        Trabzon'da polisler kan bağışında bulundu
        Trabzon'da polisler kan bağışında bulundu
        Trabzon'da inşaattan düşen işçi öldü
        Trabzon'da inşaattan düşen işçi öldü
        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
        Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
        İnşaatın 7'nci katından düşen kalıp ustası öldü
        İnşaatın 7'nci katından düşen kalıp ustası öldü