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        Trabzon'da polisler kan bağışında bulundu

        Trabzon'da emniyet personeli, Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:48 Güncelleme: 07.03.2024 - 18:04
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        Trabzon'da polisler kan bağışında bulundu
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        Trabzon'da emniyet personeli, Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

        Kent merkezi ve ilçelerde görevli 261 polis, İl Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki Türk Kızılay'ının mobil kan bağışı aracında kan bağışı gerçekleştirdi.

        İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi işbirliğiyle "Candan Bağlıyız" sloganı altında başlatılan kampanyaya destek olduklarını söyledi.

        Kampanyaya destek veren personele teşekkür eden Esertürk, "Kan bağışına destek olmak amacıyla etkinlik düzenledik, hedefimiz 261'di ve sayıyı da tamamladık." dedi.

        Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Dila Baran da kan bağışının önemine dikkati çekerek, ramazan öncesi azalan kan stoğuna bağışta bulunan Emniyet Teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.

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