Trabzon'da polisler kan bağışında bulundu

Doğu Karadeniz Bölge Kan Merkezi Dila Baran da kan bağışının önemine dikkati çekerek, ramazan öncesi azalan kan stoğuna bağışta bulunan Emniyet Teşkilatı mensuplarına teşekkür etti.

Kampanyaya destek veren personele teşekkür eden Esertürk, "Kan bağışına destek olmak amacıyla etkinlik düzenledik, hedefimiz 261'di ve sayıyı da tamamladık." dedi.

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