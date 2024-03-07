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        Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak

        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:52 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:52
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        Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak
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        Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasına konuk takımın taraftarları alınmayacak.

        TSYD Trabzon Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun mart ayı toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

        Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya, bu maçta da devam edilmesine karar verildi.

        Papara Park'ta 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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