Trabzonspor-Fenerbahçe maçına konuk takımın taraftarı alınmayacak

Papara Park'ta 17 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmada 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacak.

Toplantıda, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı A grubu riskli müsabaka kategorisinde değerlendirildi. Daha önceki yıllarda olduğu gibi misafir takım taraftarının alınmaması yönündeki uygulamaya, bu maçta da devam edilmesine karar verildi.

TSYD Trabzon Şube Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu'nun mart ayı toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

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