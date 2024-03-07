İnşaatın 7'nci katından düşen kalıp ustası öldü

Yalıncak Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında yapımı devam eden inşaatın 7'nci katında çalışan kalıp ustası Hasan Avcı, henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düşüp yaralandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Avcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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