Trabzonspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları sürüyor
,Trabzonspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
,Trabzonspor, Süper Lig’in 29’uncu haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve 5’e 2 gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
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