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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan gelecekten umutlu:

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, hem ekonomik hem de sportif anlamda attıkları adımların yakın bir gelecekte meyvelerini vereceğine tüm kalbiyle inandığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 11:04 Güncelleme: 07.03.2024 - 11:04
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan gelecekten umutlu:
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, hem ekonomik hem de sportif anlamda attıkları adımların yakın bir gelecekte meyvelerini vereceğine tüm kalbiyle inandığını belirtti.

        Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, Trabzonspor Kulübüne başkan olmanın bazı ayrıcalıkları, çok büyük sorumlulukları da beraberinde getirdiğini ifade etti.

        Trabzonspor'un başarısı için tüm fedakarlıkları yaptıklarını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

        "Belki bugünkü tablo sancılı görülebilir ama ben bu takımın içinde bulunduğu değişime tüm kalbimle güveniyorum. Çünkü hem ekonomik hem de sportif anlamda attığımız sağlam adımların yakın bir gelecekte meyvelerini vereceğine tüm kalbimle inanıyorum. İleriyi görüyorum ve bu yüzden umutluyum. Sonuçlar belirli bir dönem arzu ettiğimiz gibi olmasa da kısa bir sürede özlediğimiz, tutkuyla arkasından gittiğimiz ve başka hiçbir şeye değişmeyeceğimiz sevdanın renkleri çoktan dönüşümünü başlatmış, sonrasında da hepimize keyif veren günlere geri dönmüş olacağız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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