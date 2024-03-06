Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da "Şifadır Türküler" adlı konser düzenlendi

        Trabzon'da sağlık personelinden oluşan koro konser verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 20:18 Güncelleme: 06.03.2024 - 20:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da "Şifadır Türküler" adlı konser düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzon'da sağlık personelinden oluşan koro konser verdi.

        Şef Seray Odabaş yönetimindeki koro, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen "Şifadır Türküler" adlı konserde çeşitli Türk halk müziği eserlerini seslendirdi.

        Koroda yer alan sağlıkçıları tebrik eden İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Hastanelerde özellikle cefa çeken, herkesin sıkıntılarını göğüsleyen bir meslek mensubuyuz. Bu sıkıntılar içinde bizlerin de deşarj olmaya, tabiri caizse kafa dağıtmaya ihtiyacımız var. Bunları düşünerek sizlerin motivasyonunu, felekten bir an oluşturabilme duygusunu taşıyabilmek için bu geceyi organize ettik." dedi.

        Konseri, sağlık personeli ve yakınlarının yanı sıra İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Batan geminin kaptanı bulundu
        Trump'ın partideki rakibi yarıştan çekildi
        Trump'ın partideki rakibi yarıştan çekildi
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Şarkıcı Metin Işık ve eşine beraat, oğluna müebbet istemi
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Elon Musk, başkan adaylarına bağış yapmayacak
        Efe Deprem'e veda
        Efe Deprem'e veda
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kızıldeniz'de bir gemi daha vuruldu
        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        Kayseri'de öğrenci servisi devrildi: 10 yaralı
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        “Gerçek bir anne bunu yapmaz”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da konuştu
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Pes dedirten dolandırıcılık
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti 
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Ali Koç: Bu böyle gitmeyecek
        Gecikmeli cevap
        Gecikmeli cevap
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        İliç'te toprak tepeden yarılmış çığ gibi düşmüş! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Ultra zengin en çok Türkiye'de arttı
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Galatasaray'a bir Faslı daha!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Carlo Ancelotti'ye hapis şoku!
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        Türk kompozit sektöründen Fransa çıkarması
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        En iyi sandviçler sıralandı... Türk lezzeti lider!
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı
        60 dolarken aldı 69 milyon dolara sattı

        Benzer Haberler

        Trabzon Üniversitesi'nde "Bağımlılıkla Mücadele" konulu panel düzenlendi
        Trabzon Üniversitesi'nde "Bağımlılıkla Mücadele" konulu panel düzenlendi
        Trabzon'da "İş Yaşamında Kadın ve Başarı" konulu söyleşi düzenlendi
        Trabzon'da "İş Yaşamında Kadın ve Başarı" konulu söyleşi düzenlendi
        Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören, Denetleme Kurulu Başkanlığı görevind...
        Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören, Denetleme Kurulu Başkanlığı görevind...
        Ogün Samast duruşmaya, Trabzon Adliyesi'nden katıldı
        Ogün Samast duruşmaya, Trabzon Adliyesi'nden katıldı
        Trabzon'da asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Trabzon'da asayiş bilgilendirme toplantısı yapıldı
        Trabzonspor, Onuachu'nun forma giymediği maçlarda zorlanıyor
        Trabzonspor, Onuachu'nun forma giymediği maçlarda zorlanıyor