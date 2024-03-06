Trabzon'da "Şifadır Türküler" adlı konser düzenlendi

Trabzon'da sağlık personelinden oluşan koro konser verdi.

Şef Seray Odabaş yönetimindeki koro, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen "Şifadır Türküler" adlı konserde çeşitli Türk halk müziği eserlerini seslendirdi.

Koroda yer alan sağlıkçıları tebrik eden İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, "Hastanelerde özellikle cefa çeken, herkesin sıkıntılarını göğüsleyen bir meslek mensubuyuz. Bu sıkıntılar içinde bizlerin de deşarj olmaya, tabiri caizse kafa dağıtmaya ihtiyacımız var. Bunları düşünerek sizlerin motivasyonunu, felekten bir an oluşturabilme duygusunu taşıyabilmek için bu geceyi organize ettik." dedi.

Konseri, sağlık personeli ve yakınlarının yanı sıra İl Gençlik ve Spor Müdürü Lokman Arıcıoğlu ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi de izledi.