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        Trabzon Üniversitesi'nde "Bağımlılıkla Mücadele" konulu panel düzenlendi

        Trabzon Üniversitesinde Bağımlılıkla Mücadelede Kurumlararası İşbirliği Paneli organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:00
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        Trabzon Üniversitesi'nde "Bağımlılıkla Mücadele" konulu panel düzenlendi
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        Trabzon Üniversitesinde Bağımlılıkla Mücadelede Kurumlararası İşbirliği Paneli organize edildi.

        Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon Üniversitesi Fatih Yerleşkesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezinde düzenlenen panele, Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Adli Tıp Grup Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Çetin Ketenci ve protokol üyeleri katıldı.

        Panelde konuşan Vali Yardımcısı Yılmaz, bağımlılıkla mücadelenin toplumların en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Modern dünyanın en önemli sorunlarından biri olarak bağımlılık bir beka meselesi. Ulusal düzeyde bağımlılıkla mücadele planlarımız var. Bunları il ve ilçeler düzeyinde de takip ediyoruz. Kurumlarımızın ve özellikle Sağlık Müdürlüğümüz personelinin çok ciddi çalışmaları var. Bu konu çok boyutlu bir konudur. Tüm kurum ve kuruluşların işbirliği ile yürütmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

        Rektör Aşıkkutlu, bağımlılığın toplumun tamamına yayılabilen bir tehdit olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

        "Adli uzmanların kısaca 'SAMBA' terimi ile ifade ettikleri sigara-alkol-madde bağımlılıkları bu tehditlerin sadece bir sektörünü ifade ederken, kontrolümüz dışında edindiğimiz her zararlı alışkanlık veya yararsız davranışı da bağımlılık olarak ifade edebiliriz. Bununla birlikte kriminal anlamda bağımlılık denilince ilk akla gelen uyuşturucu ve narkotik maddeler son alıcı ya da kullanıcıya endirekt yollardan ulaşsa da dahili ve harici zehir ve tacirlerinin nihai hedefi Türk gençliğidir. Ülkemizin bekası ve geleceğidir."

        Panelde, "Arz ve Taleple Mücadele", "Mücadelede Danışmanlık, Tedavi, Rehabilitasyon" ve "Mücadelede İletişim ve Koordinasyonun Önemi" şeklinde başlıklı oturumlar gerçekleştirildi.

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